PROFEEL : le projet Rénostandard prolongé et renommé

Il y a un an, les acteurs de PROFEEL dressaient le bilan du programme et ses perspectives. En ce début d’année, ils annoncent que le projet « Rénostandard » se transforme en « Restore » et se poursuit dans le cadre de la deuxième phase du programme. Pour rappel, ce volet vise à trouver des solutions de rénovation énergétique de maisons individuelles, réplicables à plus grande échelle.

Ces trois dernières années, un travail a été mené en collaboration avec 9 groupements de professionnels réunissant des artisans, des architectes, des bureaux d’études, des entreprises du bâtiment, des fabricants, ou encore des associations techniques, accompagnés par des experts du CSTB. L’objectif était de concevoir des solutions de réhabilitation adaptées à des maisons similaires présentes en grand nombre sur un ou plusieurs territoires. L’idée étant de s’adapter aux spécificités historiques, architecturales et constructives.

Tous ces travaux ont débouché sur 11 concepts de rénovation globale, associés chacun à une typologie de maison (pavillon de banlieue d’entre-deux guerres, longère…) et présentés sous forme de fiches.

Le projet Rénostandard a également donné lieu au développement d’un outil de diagnostic en ligne permettant aux professionnels du bâtiment d’aider les particuliers à mieux cerner les qualités et défauts de leur logement, et à comprendre l’intérêt d’une rénovation performante au-delà des seules économies d’énergie. Cette démarche a été testée auprès d’une centaine de propriétaires dans 25 départements. Elle vise également à développer un outil de projection permettant aux propriétaires de visualiser l'avant/après de leur projet, pour encourager la prise de décision et la massification des travaux de rénovation énergétique.

Tester les solutions de rénovation et créer de nouveaux outils

Pour cette deuxième période, qui s’étendra jusqu’à fin 2024, l’objectif de « Restore » est de poursuivre les travaux entrepris, et aider les professionnels du bâtiment à porter ces solutions de rénovation performante, en une ou plusieurs étapes.

Le projet disposera cette fois-ci d’un budget de 6,7 millions d’euros, et se déclinera en quatre principaux axes : tester les différentes solutions de rénovation sur le terrain à travers des chantiers-pilotes, trouver de nouvelles pistes, développer des partenariats avec des collectivités, ou encore créer un nouvel outil numérique de diagnostic pour aider les professionnels de la rénovation.

Une douzaine de chantiers seront également lancés en 2023 et 2024 pour 3 à 5 typologies de maisons, représentant environ 10 % du parc de maisons individuelles en France, soit 2 millions de maisons. Une fois ces chantiers réalisés, les performances seront testées, que ce soit en termes de coût, de temps de travaux, d’économies d’énergie, et d’amélioration du confort de vie des occupants.