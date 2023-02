Choisir un chauffage d'appoint dans une salle de bains est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cela permet d'éviter la condensation et les moisissures. En effet, l'humidité est l'ennemie numéro un des salles de bains. Elle est à l'origine de nombreux problèmes, comme l'apparition de moisissures. Le chauffage permet donc d'assécher l'air et de réduire considérablement le risque d'apparition de ces nuisances. Par ailleurs, le chauffage de la salle de bains permet également de maintienir une température agréable, même en hiver.

Qu'est-ce qu'un chauffage d’appoint ?

Un chauffage d’appoint est un appareil de chauffage utilisé pour augmenter la température d’une pièce en complément du chauffage central. Il est généralement installé dans les pièces de la maison qui ne sont pas suffisamment chauffées, comme les chambres à coucher ou la salle de bains.

Le chauffage d'appoint est une solution idéale pour réchauffer rapidement et assurer une température confortable dans ces pièces. L'appareil peut utiliser comme source d’énergie l'électricité, le gaz,le bois, etc. De plus, un chauffage d'appoint économique peut permettre de réduire ses factures d'énergie.

Chauffage salle de bains : top 3 des meilleurs systèmes

Le sèche-serviettes

Dans la liste des équipements nécessaires pour la salle de bains, on ne pense pas souvent au sèche-serviettes électrique. Pourtant, il reste le chauffage le plus adapté pour la salle de bains. C'est un appareil très pratique qui permet de chauffer la pièce, mais également de sécher les serviettes. Cet appareil tubulaire se compose de deux tubes verticaux placés de part et d'autre de différents tubes horizontaux. Selon le modèle, ces tubes transversaux sont plats ou arrondis.

Un excellent sèche-serviettes doit :

Sécher les serviettes en moins de 2 heures ;

Maintenir une température de 50°C pour chauffer les serviettes suspendues ;

Chauffer la salle de bains rapidement et uniformément.

Il existe 3 types de sèche-serviettes sur le marché :

Le sèche-serviettes électrique

Le sèche-serviettes électrique est un appareil économique et pratique, qui peut produire de la chaleur via un système d'inertie « liquide » ou bien d'inertie « sèche ». Parmi les modèles électriques les plus courants, il existe trois types de radiateurs :

Le sèche-serviettes à inertie sèche ;

La sèche serviette à inertie fluide ;

; La sèche serviette à panneau rayonnant.

Le sèche-serviettes hydraulique

Le sèche serviettes à eau chaude est directement relié à une chaudière ou à un chauffe-eau. L'eau chaude circule dans des tuyaux en acier ou en aluminium, comme un radiateur classique. Une fois refroidie, l'eau repart vers le chauffe-eau du logement.

Le sèche-serviettes mixte

Grâce à une double technologie, il existe aussi des radiateurs qui combinent les deux opérations précédentes. Ils fonctionnent avec de l'eau chaude, mais cette eau ne provient pas d’une chaudière. Elle est chauffée à l'aide d’une résistance électrique, comme un radiateur à inertie.

Avantages et inconvénients du sèche-serviettes électrique

Avantages Inconvénients Chauffage idéal pour une salle de bains

Chauffe rapidement la pièce

Fonctionnement similaire à un radiateur

Surface pratique pour faire sécher le linge

Programmable selon les modèles

Différents formats et designs

Évite les problèmes d’humidité Peut consommer beaucoup d'énergie selon les modèles

Ne fonctionne pas lorsque le chauffage central est éteint (hydraulique)



Le chauffage soufflant électrique d'appoint

Le radiateur électrique soufflant permet de chauffer la salle de bains selon les besoins. Ce chauffage d’appoint se présente sous la forme de petits appareils électriques. Grâce à sa montée en température rapide, le chauffage d'appoint soufflant est un dispositif intéressant pour la salle de bains. De plus, il est très souvent doté d’une minuterie, voire d’un programmateur. Le chauffage soufflant électrique fonctionne sur un principe simple. Une hélice aspire l'air ambiant, qui passe à travers une résistance chaude. L'air chaud ainsi produit est projeté dans la pièce par un système de ventilation.

Il existe différents types de radiateur soufflant :

Le radiateur soufflant portatif ;

Le radiateur soufflant mural ;

Le radiateur soufflant industriel.

Avantages et inconvénients du chauffage soufflant

Avantages Inconvénients Une rapide montée en température

Prix d’achat très abordable

Facilement transportable (petit et léger)

Faible encombrement Énergivore

Certains modèles peuvent être bruyants

Inertie thermique inexistante

Le chauffage d'appoint électrique à bain d'huile

Le radiateur à bain d'huile est un type de radiateur électrique à inertie utilisé uniquement comme chauffage d’appoint. Une partie de la chaleur est stockée dans l'appareil et revient sous forme de chaleur douce et confortable après l'avoir éteint. Cette inertie proposée par le radiateur permet d’offrir aux pièces un haut niveau de confort thermique. Le radiateur bain d’huile se compose d'un liquide caloporteur, de l'huile minérale, et de résistances électriques.

Avantages et inconvénients du radiateur bain d'huile

Avantages Inconvénients Ne dessèche pas l'air

Bonne inertie qui permet de fournir de la chaleur après avoir été éteint

Montée rapide en température

Facilement transportable grâce aux roulettes

Prix peu élevé

Simplicité d’utilisation

Chauffage silencieux

Facile à entretenir et nettoyer Consommation électrique assez élevée

Risque important de brûlure au contact des parois de l'appareil

Appareil volumineux

Ne peut pas remplacer un système de chauffage central

Quel chauffage d'appoint utiliser pour les petites salles de bains ?

Pour chauffer une petite salle de bains, choisir un radiateur soufflant d'appoint est la meilleure option. Il chauffe rapidement, ce qui le rend idéal pour une utilisation rapide dans des espaces restreints.

Quel chauffage d'appoint utiliser pour les grandes salles de bains ?

Pour chauffer une grande salle de bains, l’achat d’un radiateur bain d’huile est très efficace. Cependant, il est aussi possible d'opter pour un sèche-serviettes électrique.

Quel est le prix d'un chauffage d'appoint pour la salle de bains ?

Plusieurs facteurs doivent être étudiés pour déterminer le prix d'un chauffage de salle de bains :

La puissance du radiateur ;

La taille de la pièce à chauffer ;

Le type de chauffage ;

La qualité ;

Les fonctionnalités.

Voici les différents prix pour un chauffage d'appoint pour la salle de bains :

Chauffage salle de bains Prix Sèche-serviettes électrique Entre 50 € et 150 € Chauffage électrique soufflant Entre 20 € et 200 € Radiateur bain d'huile Entre 50 € et 150 € Radiateur électrique à rayonnement Entre 60 € et 300 €

Comment choisir le bon système de chauffage pour votre salle de bains ?

La salle de bains est l'une des pièces les plus importantes de la maison, même si nous y passons peu de temps chaque jour. Choisir le bon chauffage pour la salle de bains doit être basé sur certains critères :

Les dimensions de la pièce

Pour choisir le meilleur chauffage pour la salle de bains, il faut d'abord tenir compte des dimensions de la pièce. C'est un critère important, car si l’appareil n'est pas suffisamment puissant, il faudra le faire fonctionner pendant de longues heures. Cela peut entraîner une forte consommation d’électricité, sans pour autant obtenir le confort recherché.

La puissance du chauffage d’appoint

Plus la pièce à chauffer est grande, plus le chauffage d'appoint doit être puissant. Il faut compter environ 125 watts de puissance par mètre carré dans une salle de bains. Si la salle de bains fait 4 m2, il est préférable d'opter pour un modèle électrique de 500 W.

Le prix du chauffage d’appoint

Le choix du chauffage d'appoint dépend également du prix de vente de l'appareil.

Les fonctionnalités

Certains modèles peuvent être dotés de fonctionnalités qui peuvent faire varier le prix du chauffage d'appoint. Notamment, le thermostat, qui peut se révèler indispensable pour attendre la température souhaitée sans avoir à se préoccuper de l’appareil.