Dès ce vendredi 1er décembre, Mur Manteau - groupement d’industriels proposant de l’ITE - lance 10 modules vidéos sur la pose de système. Il s’agit de contenus d’initiation pour pour les professionnels, allant de l’assurabilité à la livraison, en passant par les pose des rails et des finitions.

À une période où le gouvernement est en lutte contre les passoires thermiques, la performance thermique de l’enveloppe du bâtiment fait partie des travaux à envisager. Parmi ceux qui encouragent ce discours : le groupement Mur Manteau, qui réunit les industriels experts en isolation thermique par l’extérieur (ITE).

« Vous avez ici 31 membres qui composent l'intégralité des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Nous avons à la fois des industriels de l'isolation, nous avons des industriels des accessoires, des chevilles, des profilés, des enduits et des couches », nous rappelle Philippe Boussemart, président du Mur Manteau, lors d’un point presse ce mercredi 29 novembre.

Schéma du système ITE - Source : Groupement Mur Manteau

C’est ce système de solutions que le groupement tend à mettre en avant dans ses actions. « Pourquoi vendre le système ? Parce que pour l'applicateur c'est un gage d'assurance, de sécurité, de qualité », défend M. Boussemart.

+41 % de volumes de matériaux ITE vendus chez les fabricants de Mur Manteau

D’autant que, selon les chiffres des fabricants membres, de 2019 à 2023, le marché des matériaux d’ITE a connu une croissance de 41 %. « Notamment après le COVID, on a vraiment vu une belle croissance à la fois sur la rénovation du logement collectif qui était le marché historique de l'isolation thermique par l'extérieur, mais également sur la rénovation de la maison individuelle, dont les ménages voulaient améliorer le confort, réduire la facture énergie », décrypte Céline Guéret, présidente de la commission Economie, Marketing et Communication de Mur Manteau.

2023 sera en revanche une année de consolidation des volumes vendus, qui s’élèveront à 17,2 millions de m2. Pour cause : l’augmentation des taux d’intérêts, l’inflation et, de fait, l’arbitrage budgétaire des ménages. « On sent également une réorientation du budget des ménages vers d'autres choses, notamment les loisirs », indique Mme Guéret.

« On pense que ce marché va repartir et notamment sur la fin 2024, avec la mise en place des aides, pour justement accompagner l'amélioration et la rénovation énergétique », abonde l’intéressée.

10 modules vidéos pour accompagner la montée en compétences ITE des professionnels

En attendant, Mur Manteau tend à soutenir la dynamique. Comment ? En lançant, dès ce vendredi 1er décembre, une série de vidéos, livrant les bonnes pratiques de pose de système ITE, sur le site web et la chaîne Youtube du groupement.

Adressés à l’ensemble des professionnels de l’ITE, ces contenus de format court (entre 56 secondes et 2 minutes 45) comprend 10 modules. 10 modules divisés selon 10 étapes de chantier : base et assurabilité, organisation du chantier, outils et équipements, préparation du support, pose des rails de départs, pose de l’isolant, traitement des points singuliers, application de la couche de base armée, réalisation de la finition, fin du chantier.

« Un soutien, un support à la bonne réalisation des travaux sur chantier »

« Bien entendu, cela ne remplace pas la compétence, la qualification Qualibat des entreprises. Mais c'est un soutien, un support à la bonne réalisation des travaux sur chantier », souligne Philippe Boussemart.

Toutefois si ces contenus sont disponibles sur Youtube, est-ce que le grand public peut s’y intéresser ? Comment le groupement s’est assuré qu’ils s’adressaient bien aux professionnels, alors que l’ouverture des aides à l’auto-rénovation fait déjà débat dans le secteur ? « Tout simplement par la manière dont on le met en avant, on le montre », nous répond en premier lieu le président de Mur Manteau.

« C'est pour cela qu'il y a un préambule sur la partie assurabilité des entreprises, sur le respect du système. C’est ce qui fait aussi la particularité du système d'isolation thermique par l'extérieur : c’est un système qui reste compliqué avec beaucoup de composants, des règles quand même importantes », développe la présidente de la commission Economie, Marketing et Communication du groupement.

Aperçu d'une vidéo lancée par le groupement Mur Manteau - Source : Mur Manteau

Les vidéos suivent les recommandations de prescriptions techniques 3035 en vigueur. Pour plus de clarté, elles incluent des images 3D et démonstrations de pose de système en polystyrène expansé. « On a fait le choix d'un système en polystyrène expansé parce qu’il fait partie des systèmes les plus répandus sur le marché (...) C'est sûr qu'on ne pouvait pas tout montrer parce qu'il fallait que ça soit court », justifie Céline Guéret.

Et de préciser que le groupement Mur Manteau ne s’interdit pas de présenter d’autres vidéos avec d’autres solutions, notamment avec des isolants biosourcés, dont le marché explose à en croire notre dernière visite chez Isonat.



Virginie Kroun

Photo de Une : V.K