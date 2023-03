Immobilier : qu’est-ce qu’une passoire thermique ?

Une "passoire thermique" est un terme employé pour désigner un logement qui consomme de l’énergie de manière excessive. Ces appartements ou maisons consomment beaucoup d’énergie pour le chauffage et sont très mal isolés.

Calendrier de réduction des passoires thermiques 1er janvier 2023 1er janvier 2025 1er janvier 2028 1er janvier 2034 Location à usage de résidence principale en métropole Les logements consommant plus de 450 kWh/m²/an d'énergie finale sont interdits à la location Interdiction de louer des logements de classe G consommant plus de 420 kWh/m²/an d'énergie primaire Interdiction de louer des logements de classe F Interdiction de louer des logements de classe E Location à usage de résidence principale en Outre-Mer Interdiction de la classe G à partir du 1er janvier 2028

Interdiction de la classe F à partir du 1er janvier 2031

Interdiction de la classe E à partir du 1er janvier 2034

Immobilier : en quoi consiste le DPE ?

Désormais obligatoire lors d’un achat ou d’une location, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indicateur essentiel pour connaître les performances énergétiques d’un logement.

Le diagnostic énergétique doit contenir au minimum :

Ladescription du logement et ses équipements

Descriptif et quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour chaque catégorie d’équipements : le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, etc.

Lesrecommandations et rapports

Les recommandations qui visent à améliorer le DPE, notamment par le biais de travaux de rénovation énergétique, ou en modifiant les comportements liés à la consommation.

Étiquettes énergie et climat

Les étiquettes indiquent la consommation d'énergie, ainsi que le niveau d’émission de gaz à effet de serre annuelle du logement.

Logement classé G : les 3 travaux de rénovation recommandés pour en sortir

La classe G est la catégorie la plus énergivore, avec une moyenne annuelle de 450 kWh/m². Au total, 80 kg de CO2/m² par an sont émis par ces logements. De ce fait, il est indispensable d’effectuer des travaux de rénovation pour améliorer le DPE. Voici les travaux à réaliser en priorité :

L’isolation thermique

Les logements de classe G dépensent plus en chauffage pour compenser les pertes d’énergie. En effet, en hiver, les habitants de passoires thermiques obtiennent rarement un confort thermique satisfaisant en raison de déperditions de chaleur importantes. En été, les occupants rencontrent des difficultés à maintenir une fraîcheur constante, et à rendre la température supportable. De ce fait, les travaux d’isolation thermique sont indispensables pour rendre le logement plus étanche, et ainsi favoriser la conservation de la chaleur en hiver, et de la fraîcheur en été.

Selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), les pertes de chaleur d’une maison construite avant 1974 et non isolée, se situent à différents niveaux :

Le toit : entre 25 % et 30 %

Les murs : entre 20 et 25 %

L’air renouvelé et fuites : entre 20 % et 25 %

Les fenêtres : entre 10 % et 15 %

Les planchers bas : entre 7 % et 10 %

Les ponts thermiques : entre 5 % et 10 %

Il est donc nécessaire d’effectuer des travaux d’isolation :

De la toiture ;

; Des murs par l’extérieur et/ ou l’intérieur ;

; Des combles ;

; Des fenêtres, avec l’installation ou lechangement d'un double ou triple vitrage.

La ventilation

La ventilation est un élément à prendre en compte pour améliorer le DPE d'une passoire thermique. Bien aérer son logement permet de renouveler l'air intérieur, qui contient de la vapeur d’eau provenant de ses occupants et de leurs activités. Il est important d’évacuer cette humidité hors du logement, en combinant une bonne isolation thermique avec une ventilation efficace.

De plus, faire baisser le taux d’humidité de son logement permet de chauffer plus facilement l’air intérieur, et ainsi diminuer les factures liées au chauffage. Plusieurs solutions sont possibles pour éviter les problèmes de condensation, d’humidité et améliorer l’air ambiant :

La ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux, qui permet d’extraire l’air ambiant vers l’extérieur du logement ;

qui permet d’extraire l’air ambiant vers l’extérieur du logement ; La VMC double flux permet de renouveler l'air vicié, mais surtout de préchauffer l’air neuf avant qu'il n'entre dans le logement. En inversant son système, la VMC double flux permet également de rafraîchir le logement en été ;

permet de renouveler l'air vicié, mais surtout de préchauffer l’air neuf avant qu'il n'entre dans le logement. En inversant son système, la VMC double flux permet également de rafraîchir le logement en été ; La VMC hygroréglable ajuste le débit d'air en fonction du taux d'humidité de l'air intérieur du logement.

Le chauffage

Après avoir amélioré l’isolation et la ventilation de son logement, il est nécessaire de se pencher sur le chauffage. Opter pour un chauffage économique, écologique et performant peut contribuer à améliorer le DPE du logement. De nombreux systèmes existent :

La pompe à chaleur (PAC) : un dispositif performant qui permet de faire environ 60 % d’économies. Qu'il s'agisse d'une pompe à chaleur air-air, air-eau, sol-eau et eau-eau, le système reste économique, en partie grâce à son coefficient de performance (COP) élevé.

La chaudière à granulés ou à pellets: dispose d’un excellent rendement, sur certains modèles de chaudière biomasse, ce dernier peut même dépasser les 100 %.

La chaudière à très haute performance énergétique (THPE) : offre un très bon niveau de performance, avec une répartition douce et uniforme de la chaleur. Les modèles les plus performants proposent des technologies innovantes en fonctionnant à basse température ou via le phénomène de condensation. Ce dispositif permet de réduire sa facture de chauffage jusqu'à 30 %.

Dans le cadre d’une rénovation énergétique permettant d’améliorer le DPE, il peut être intéressant de remplacer l’ancien ballon du logement par :

Un chauffe-eau thermodynamique : cet appareil combine deux dispositifs (pompe à chaleur aérothermique et ballon de stockage). Il existe 3 types de chauffe-eaux thermodynamiques, fonctionnant avec des technologies différentes (air ambiant, air extrait, air extérieur) ;

Un chauffe-eau solaire individuel : ce dispositif implique l’installation de panneaux solaires thermiques sur le toit. La production d’eau chaude sanitaire est permise grâce au rayonnement du soleil ;

Un chauffe-eau solaire thermodynamique : ce système combine deux systèmes très performants (le chauffe-eau solaire avec des panneaux photovoltaïques ou thermiques et le chauffe-eau thermodynamique).

Quelles sont les aides pour les passoires thermiques de classe G ?

MaPrimeRénov'

MaPrimeRénov’ est une aide forfaitaire, dont le montant dépend du niveau de ressources des ménages. À chaque catégorie de revenus est associée une couleur :

MaPrimeRénov’ Bleu : revenus très modestes ;

: revenus très modestes ; MaPrimeRénov’ Jaune : revenus modestes ;

: revenus modestes ; MaPrimeRénov’ Violet : revenus intermédiaires ;

: revenus intermédiaires ; MaPrimeRénov’ Rose : revenus supérieurs.

MaPrimeRénov’ Bleu MaPrimeRénov’ Jaune MaPrimeRénov’ Violet MaPrimeRénov’ Rose Bonus « sortie de passoire » 1 500 € 1 500 € 1 000 € 500 € Audit énergétique hors obligation réglementaire 500 € 400 € 300 € Non éligible Ventilation double flux 2 500 € 2 000 € 1 500 € Non éligible Travaux d’isolation et équipements Isolation des murs par l’extérieur (ITE)(surface de murs limitée à 100 m2) 75 €/m² 60 €/m² 40 €/m² 15 €/m² Isolation des murs par l’intérieur (ITI) 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² 7 €/m² Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² 7 €/m² Isolation des toitures terrasses 75 €/m² 60 €/m² 40 €/m² 15 €/m² Isolation thermique des fenêtres et parois vitrées 100 €/ équipement 80 €/ équipement 40 €/ équipement Non éligible Protections contre les rayonnements solaires (uniquement pour l’Outre-mer) 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² Non éligible Chauffage et eau chaude sanitaire Chauffe-eau thermodynamique 1 200 € 800 € 400 € Non éligible Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) 4 000 € 3 000 € 2 000 € Non éligible Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) 10 000 € 8 000 € 4 000 € Non éligible Chauffe-eau solaire individuel 4 000 € 3 000 € 2 000 € Non éligible Système solaire combiné 10 000 € 8 000 € 4 000 € Non éligible Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) 8 000 € 6 500 € 3 000 € Non éligible Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) 10 000 € 8 000 € 4 000 € Non éligible

MaPrimeRénov' Sérénité

MaPrimeRénov' Sérénité est accordée aux ménages les plus modestes, réalisant un bouquet de travaux entraînant un gain énergétique d'au moins 35 %. Les montants varient selon les ressources du ménage et peuvent atteindre jusqu'à 50 % du prix total des travaux.

Les CEE

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ou les primes coups de pouce, sont délivrés par les fournisseurs d’énergie et contrôlés par l'État. Il est possible d'obtenir une prime pour l’installation :

D’une pompe à chaleur ;

D’une chaudière biomasse ou d'un poêle à bois ;

D’un système solaire combiné.

L'Éco-PTZ

L’Éco-prêt à taux zéro est un crédit sans intérêt bancaire d'une valeur maximale de 50 000 €, définis selon les travaux effectués.

La TVA à taux réduit

La TVA à taux réduit à réduit à 5,5 % s'applique automatiquement sur les travaux de rénovation énergétique, sur la main d'œuvre et le matériel.

Sabrina Coëzy