60 % des propriétaires occupants envisagent des travaux de rénovation (enquête)

Quelles sont les intentions de travaux parmi les propriétaires français ? De quel budget disposent-ils ? C’est à ces questions que tente de répondre le premier baromètre réalisé par Franfinance et ViaVoice. Le point sur les résultats.

Pour la première fois, Franfinance (filiale de la Société Générale) a réalisé une enquête avec l’institut de sondage ViaVoice concernant les intentions de travaux parmi les propriétaires français.

L’enquête a été menée en avril 2024 auprès d’un échantillon de plus de 1 000 propriétaires (dont 601 propriétaires occupants, 530 propriétaires bailleurs, et 92 propriétaires d’une résidence secondaire).

Les résultats montrent que les Français sont plutôt réticents à acheter un bien à rénover pour leur résidence principale, mais qu’ils y sont davantage favorables dans le cadre d’un investissement locatif (62 %).

Parmi les propriétaires d’une résidence principale, 60 % envisagent de réaliser des travaux de rénovation. 69 % le feraient pour améliorer leur confort de vie et 45 % pour réduire leurs factures énergétiques.

Les travaux les plus fréquemment engagés concernent la rénovation de la cuisine, de la salle de bains, et le changement des fenêtres et des portes.

Côté propriétaires bailleurs, ils sont 36 % à envisager des travaux de rénovation. Pourtant, les bailleurs de logements présentant un DPE classé entre E et G ont tout intérêt à se soucier de la performance énergétique de leur(s) bien(s) mis en location car le contexte réglementaire devient de plus en plus exigeant, avec des gels de loyers, voire des interdictions de louer dans les mois et années à venir.

Près de la moitié des propriétaires occupants ne connaissent pas leur DPE

À noter que 49 % des propriétaires occupants et 37 % des propriétaires bailleurs ne connaitraient pas leur DPE. « Il s’agit pourtant d’un outil qui permet de cibler les travaux qui auront un impact significatif sur le confort et la performance énergétique de leur logement », rappelle Franck Martz, directeur commercial prescription / financement aux particuliers chez Franfinance.

Parmi les freins à l’engagement de travaux, les aides gouvernementales telles que MaPrimeRénov’ sont jugées trop compliquées et changeantes. Ainsi, 65 % des propriétaires considèrent que le montage des dossiers est trop complexe.

Concernant le budget alloué pour des travaux de rénovation, la médiane se situe à 8 000 € pour les résidences principales, 4 500 € pour les biens en location, et 3 100 € pour les résidences secondaires.

Toutefois, la moitié des propriétaires ne disposeraient pas de moyens suffisants pour rénover leur logement.

Claire Lemonnier

Photo de une : Pexels