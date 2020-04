L’OPPBTP lance une plateforme Internet mettant en relation les professionnels du BTP. Avec un objectif d’entraide pendant le coronavirus, ces professionnels peuvent échanger et partager leurs idées, notamment leurs ré-organisations, et leurs expériences terrain en vue de la reprise, à condition de créer un compte en ligne, leur permettant de consulter et contribuer au contenu de la plateforme.

L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics), expérimente une nouvelle plateforme Internet, favorisant le contact et l’entraide entre les professionnels du BTP. Ces salariés du BTP se retrouvent par le contexte sanitaire et la propagation du coronavirus, dans l'obligation de trouver des alternatives de travail, afin de garder l’ensemble des professionnels en sécurité. Sur ce nouveau site, « artisans, précepteurs, maîtres d’ouvrage, chefs d’entreprises, partenaires » peuvent créer un compte en ligne pour partager des idées et des bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour respecter les mesures barrières, et les mettre en application. Les professionnels du BTP peuvent librement échanger sur les équipements, l’organisation des chantiers, la mise en oeuvre opérationnelle des mesures barrières, toutes les mesures utiles qui demandent une ré-organisation et parfois beaucoup d’imagination. Ces astuces peuvent être partagées sur plusieurs supports, par photos, vidéos, liens externes, documents word, pdf ou ppt. Chacun peut ainsi partager son retour d’expérience sur le terrain. Si un professionnel a une question particulière, une barre de recherche lui permettra de trouver la réponse adaptée à sa demande grâce à des mots clés. Cette plateforme se situe donc entre entre le réseau social, pour le partage, et le moteur de recherches - une innovation utile pour le secteur du BTP qui se retrouve face à un dilemme concernant la reprise de l'activité sur les chantiers. De plus, l’OPPBTP rappelle que ses équipes se tiennent à disposition des professionnels du bâtiment pour répondre à toutes leurs interrogations via l’adresse mail : endirect@preventionbtp.fr J.B Photo de une ©Adobe Stock

Redacteur