Trimble (NASDAQ : TRMB) présente le logiciel Trimble® Siteworks SE Starter Edition, une solution de topographie sur chantier d’entrée de gamme et simple d’utilisation. L’utilisation d’un récepteur GNSS permet aux superviseurs, aux contremaîtres, aux géomètres ou aux ingénieurs de contrôler le nivellement, les dévers et les alignements, plus précisément et plus rapidement qu’avec les méthodes de topographie traditionnelles. Les entrepreneurs soucieux de leur budget peuvent réaliser un retour sur investissement rapide en permettant à davantage de personnel d’accéder à la topographie, et assurent ainsi une productivité et une efficacité accrues des équipes.