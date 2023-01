Costructor ambitionne de devenir « le logiciel de BTP leader en Europe d’ici 5 ans »

Depuis une dizaine d’années, les logiciels de gestion et suivi de chantiers se multiplient pour aider les professionnels du BTP dans leur quotidien. Le principe : abandonner le papier au profit du numérique pour un meilleur suivi des tâches, et améliorer la productivité.

Lancé il y a six mois, Costructor est un nouveau logiciel sur le marché. Pour se démarquer de ses concurrents, Costructor s’adresse plus spécifiquement aux indépendants et PME du bâtiment de moins de 50 salariés. La start-up mise également sur un logiciel compatible avec tous les types de smartphones et tablettes, et sur une version gratuite permettant de créer des devis et factures, afin de soutenir les artisans qui se lancent.

L’objectif de Mathieu Affejee, CEO de Costructor ? En faire « le logiciel de BTP leader en Europe d’ici 5 ans ».

Parmi les fonctionnalités, le logiciel permet de planifier et suivre ses chantiers, de créer et envoyer des devis personnalisés, de recevoir une notification lorsqu’un client l’ouvre, de générer automatiquement des attestations de TVA et des factures, de mesurer la rentabilité d’un chantier, et d’envoyer des relances pour les impayés. Pour mieux évaluer la performance commerciale de chaque chantier, un planning de Gantt peut être intégré au chantier, ainsi que tous les documents rattachés, tels que les fournisseurs, les factures d’achat, et les devis.

Un exemple de devis sur l'application. ©Costructor

À venir également : la signature électronique, le paiement direct via le portail client, la lecture automatique des factures par OCR, ou encore la gestion des stocks de matériaux et produits.

« Il est également possible de créer sa propre bibliothèque de produits et d'ouvrages ou d'utiliser en option celle de Batichiffrage, avec qui nous sommes connectés », précise le fondateur du logiciel.

Côté abonnement, trois formules sont disponibles :

Gratuite , pour faire des devis et factures ;

, pour faire des devis et factures ; « Pro » , à 15 € HT par mois, pour personnaliser ses documents, gérer ses chantiers, suivre les règlements, générer des attestations de TVA, et faire des acomptes ;

, à 15 € HT par mois, pour personnaliser ses documents, gérer ses chantiers, suivre les règlements, générer des attestations de TVA, et faire des acomptes ; « Business », à 25 € HT par mois, permettant en plus de suivre ses chantiers avec un planning de Gantt, d'insérer des images dans les documents, de réaliser des factures de situation, et d'importer ses factures d'achat.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock