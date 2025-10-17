Amtico International SAS
75004 PARIS
France
Fondé en 1964, Amtico est un fabricant anglais de dalles et lames PVC haute qualité et haute durabilité appelées LVT : LUXURY VINYLE TILES.
L’entreprise, concentrée exclusivement sur le produit LVT, développe depuis 50 ans son expertise aussi bien technique qu’esthétique afin de proposer des sols tendance aux styles multiples, naturels, colorés ou bien contemporains, véritables solutions décoratives durables à destination des professionnels.
Amtico propose 6 gammes de LVT répondant à toutes les exigences : trafic intense ou modéré, pose rapide...
Et à tous les secteurs : hôtellerie-restauration, distribution, bureaux, espaces de soins, enseignements, logement, marine...
Depuis 2012, Amtico fait partie du groupe Mannington, un des leaders mondiaux de la production de revêtement de sol.
Faites confiance en notre capacité à vous apporter des design originaux, des innovations produits et des services qui distinguent depuis toujours nos revêtements de sol et répondent à toutes vos exigences commerciales.
Amtico Signature : sol PVC design en dalles et lames, LVT premium
La collection LVT premium Amtico Signature est la plus créative du marché. Elle propose 217 produits à coller Wood, Stone et Abstract, disponibles en 11 formats dalles et lames standards. Signature...
Amtico Muralist : sols décoratifs PVC façon carreaux de ciment et décors
Muralist est un élément de décor en PVC qui permet d’ajouter une touche décorative à un sol PVC pour une forte impression. Inspiré des carreaux de ciment,...
Amtico Cirro : sol décoratif sans PVC en lames et dalles
Amtico Cirro est un revêtement de sol en dalles et lames sans PVC répondant aux exigences environnementales et de santé les plus élevées. Cirro combine résilience...
Amtico Spacia : sol PVC en lames et dalle trafic intense
Spacia concentre toute la créativité d’Amtico dans une collection LVT simple et efficace. Elle répond aux besoins complexes des projets commerciaux pour du trafic intense...
Amtico Form : alternative pratique et économique en PVC à un sol pierre ou bois naturel
La collection Form est une alternative en PVC à un projet souhaitant intégrer l’authenticité naturelle d’un bois ou d’une pierre. Composé de 28 produits...
Amtico Access : sol PVC en dalles et lames plombantes amovibles
LVT plombante amovible, la collection Access associe design original et fonctionnalité. Elle se pose rapidement avec un simple fixateur pour une immobilisation minimale l’activité....
Amtico Click Smart : sol PVC en dalles et lames rigides clipsables avec sous couche acoustique intégrée
Revêtement de sol en PVC simple d'emploi et polyvalent, Amtico Click Smart est un produit de technicité avancée. Chaque dalle est composée de plusieurs couches laminées...
Amtico Carpet : dalles moquette haute performance
La gamme de moquette en dalles Amtico Carpet se compose de 11 collections individuelles proposées dans 2 tailles modulaires grand format faciles à poser : 22 designs et 106 coloris....
Amtico Entryway : tapis d’entrée en dalles
Résistant et protecteur, le tapis d’entrée en dalles Amtico Entryway retient la poussière et l’humidité grâce à ses fibres renforcées. Dimensionné...
Amtico Acoustic : lames et dalles décoratives PVC avec optimisation acoustique 18dB
L’optimisation acoustique haute performance sans compromis sur le style. Les produits Amtico Acoustic sont élaborés sur la base des formats standards des collections de LVT...
