Amtico International SAS

Amtico International SAS

12, rue Pernelle
75004 PARIS
France
Fondé en 1964, Amtico est un fabricant anglais de dalles et lames PVC haute qualité et haute durabilité appelées LVT : LUXURY VINYLE TILES.

L’entreprise, concentrée exclusivement sur le produit LVT, développe depuis 50 ans son expertise aussi bien technique qu’esthétique afin de proposer des sols tendance aux styles multiples, naturels, colorés ou bien contemporains, véritables solutions décoratives durables à destination des professionnels.

Amtico propose 6 gammes de LVT répondant à toutes les exigences : trafic intense ou modéré, pose rapide...

Et à tous les secteurs : hôtellerie-restauration, distribution, bureaux, espaces de soins, enseignements, logement, marine...

Depuis 2012, Amtico fait partie du groupe Mannington, un des leaders mondiaux de la production de revêtement de sol.

Faites confiance en notre capacité à vous apporter des design originaux, des innovations produits et des services qui distinguent depuis toujours nos revêtements de sol et répondent à toutes vos exigences commerciales.

