BENVIC FRANCE

BENVIC : Acteur majeur de la filière Compounds PVC, nous produisons depuis plus de 50 ans des mélanges adaptés aux besoins de nos clients.

Notre expérience de plus de 50 ans, associée à nos multiples expertises, nous permet d’intervenir sur des projets et des marchés extrêmement variés.

Depuis quelques années, nous avons mis en place une nouvelle organisation qui renforce nos compétences et favorise les synergies entre nos activités, nos différents sites de production en Europe et nos succursales internationales. Notre priorité est de mettre entièrement au service de nos clients cette stratégie de poursuite de l’excellence.

Une solide expérience industrielle et commerciale confirme notre attrait, notre compétitivité et notre statut de leader mondial des composés de PVC, des poudres de PVC, des alliages thermoplastiques et des stabilisants prêts à l’emploi. BENVIC est détenu majoritairement par Investindustrial (www.investindustrial.com).

Nous affichons notre détermination à relever de nouveaux défis, à asseoir notre présence sur de nouveaux territoires, à imaginer des offres toujours plus innovantes qui participeront à construire l’avenir du PVC et à produire, s’il en est encore besoin, la preuve de sa grande utilité, de son incroyable diversité et de son incontournable nécessité.

Le savoir-faire de BENVIC :