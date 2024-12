BTP CONSULTANTS est un bureau de Contrôle Technique et de Coordination SPS présent à l'échelle nationale depuis plus de 20 ans.

BTP CONSULTANTS, au cœur de l’innovation

BTP CONSULTANTS est né de l’ambition qu’il est possible de réunir deux cultures sectorielles qui, à première vue, s’opposent : celle du BTP et celle du conseil. L’une ancrée dans un processus de conception éclaté ; l’autre jouissant d’une agilité à la réflexion invitant à la remise en cause des principes établis.

BTP CONSULTANTS s’inscrit à l’orée de ces deux mondes. L’intermédiaire de référence à la fois technique et agile dans son approche.

Le BIM chez BTP CONSULTANTS

Membres de Mediaconstruct et partenaires du Mastère Spécialisé BIM de l’Ecole des Ponts et de l’ESTP, nous sommes considérés comme précurseurs du BIM en France. Au quotidien, nous accompagnons des entreprises privées et les établissements publics en mettant à leur disposition nos expertises conjointes dans le BTP et le BIM.

Le savoir-faire BTP CONSULTANTS :

CONSTRUCTION / RÉHABILITATION

Contrôle technique construction

Contrôle technique BIM

Contrôle technique bois

Contrôle technique biosourcés

Contrôle technique hors-site et modulaire

Coordination SPS (CSPS)

Coordination SPS BIM (CSPS)

Etudes de sécurité et sûreté publique (ESSP)

GESTION DE PATRIMOINE

Diagnostic immobilier

Diagnostic solidité

Vérification périodique

CONSEIL

Assistance technique

AMO amiante

Conseil HSE

Suivi chantier vert

Référent MOA COVID-19

Construction hors-site et modulaire

BIM & INNOVATION