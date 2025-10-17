DESIGN PRODUCTION
14670 Troarn
France
Garde-inox modulaire
Découvrez les éléments de garde-corps inox qui s'adapte à toutes les situations, à tous les lieux intérieurs comme extérieurs.Réalisez votre projet à projet à partir d'éléments ; poteaux, supports de main-courante,...
Poignées bâton maréchal
La plupart des poignées sont réalisées selon vos dimensions. Le diamètre, la longueur et l’entraxe sont laissés à votre convenance.Nos poignées vous sont également proposées en différente finition :-Aluminium...
Tube et accessoires laiton
Design’production propose et distribue une large gamme d’articles en laiton inox vous permettant grâce à son système modulaire facile de mise en œuvre de réaliser tous types d’aménagement : bar, hôtel...
Supporte repose-pied et main courante laiton inox
ACCESSOIRES MIROITERIE
Pinces à verre, charnières, entretoises, serrures et béquilles porte securit, penture et serrure vitrine, charniere pare- douche, système pour portes coulissantes et repliable…
Agencement vitrine
Découvrez tout un ensemble de systèmes sur câbles / tiges pour l’agencement de votre vitrine :Supports d’affiches, accessoires Plexiglas, écrans lumineux, présentoirs mobiles, signalétiques, caissons lumineux...
Entretoises comptoir
Toutes nos entretoises sont réalisées selon vos dimensions. Le diametre, la hauteur et le type de fixation haute et basse sont laissées à votre convenance. Nos entretoises vous sont également proposées...
Supports muraux et étagères sur câbles et tiges
Support a fixation murale pour panneau, signalétique en verre et plexiglas.Nos supports muraux et supports pour étagères sur câbles et tiges vous sont également proposés en différente finition.-Chrome...
Système Portes Coulissantes et Repliables
Les portes coulissantes en verre, les portes pivotantes, les façades et cloisons coulissantes représentent une gamme inégalée adaptée à tout type de projet, quels que soient vos besoins en esthétisme,...
Colonne Pare-Haleine
