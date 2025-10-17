Développé par Lafarge, Ductal® est un béton fibré à ultra-hautes performances (BFUP) offrant des qualités de résistance, de ductilité, de durabilité et d’esthétisme uniques. Ductal® permet de laisser libre cours à l’imagination des architectes et des ingénieurs et de créer des applications innovantes, élégantes et légères. Particulièrement facile à mettre en œuvre, il épouse tous les détails des éléments de coffrage avec une précision étonnante. Outre des résistances en compression (jusqu’à 200 MPa) et des résistances à la flexion (jusqu’à 40 MPa), il présente des caractéristiques de durabilité et de protection accrues contre la corrosion, l’abrasion, la carbonatation, la pénétration des ions chlorures et les chocs. En raison des propriétés de résistance inhérentes au matériau, l’emploi de barres d’armature n’est pas nécessaire, ce qui facilite la capacité à produire des formes fines, courbes et complexes. Il répond de plus aux enjeux d’une construction durable. Les structures en BFUP sont censées avoir une plus longue durée de service résultant en un moindre impact environnemental dans le temps.



Des informations plus complètes sur Ductal® sont disponibles sur le site Internet www.ductal-lafarge.fr