EVERLITE CONCEPT
91350 GRIGNY
France
Everlite Concept Groupe Danpal conçoit et développe des systèmes en polycarbonate destinés à l’enveloppe et à l’aménagement des bâtiments. Ses solutions répondent aux besoins des professionnels pour la réalisation de façades, bardages, couvertures, auvents, protections solaires, cloisons et faux plafonds.
Spécialiste du panneau polycarbonate translucide Danpalon®, Everlite Concept Groupe Danpal associe apport de lumière naturelle, isolation thermique, résistance aux impacts, étanchéité et maîtrise des apports solaires. Ses systèmes s’intègrent aussi bien aux constructions neuves qu’aux projets de rénovation, notamment pour les bâtiments tertiaires, industriels, commerciaux, scolaires et sportifs.
Everlite Concept Groupe Danpal accompagne les architectes, prescripteurs, bureaux d’études et entreprises du bâtiment à chaque étape de leur projet. L’entreprise propose des services de prescription, d’étude, de calepinage, de chiffrage, de fabrication sur mesure, de livraison prête à poser, de formation et d’assistance au démarrage des chantiers.
Engagée dans une démarche environnementale, Everlite Concept Groupe Danpal développe des solutions légères, durables et recyclables visant à améliorer le confort lumineux et les performances énergétiques des bâtiments.
DANPALON® BRV
Le Bardage Rapporté Ventilé en polycarbonate alvéolaire qui habille rapidement et avec style vos façades Disponible en 9 teintes opaques et 20 teintes translucides, le Danpalon® BRV apporte esthétisme...
NOUVEAUTÉ, 3DLITE le panneau à effet relief qui filtre la lumière
Dernier né de la gamme EVERLITE CONCEPT, 3DLITE est aussi innovant par son aspect et son rendu. 3DLITE est le seul système complet en polycarbonate multicellulaire avec des lames brise-soleil fixes...
DANPALON® double, pour façades et couvertures translucides
Ce système de doubles panneaux translucides DANPALON® offre une très bonne isolation thermique à tous les projets de couvertures et de bardages. Disponible en trame de 600 à...
EVERLUX, pour couvertures transparentes
Transparent, léger et thermoformable, l’EVERLUX d’EVERLITE CONCEPT permet d’alléger les structures tout en offrant, la transparence du verre. Ce système de cassettes à double parois en polycarbonate peut...
CONTROLITE®, système intelligent de contrôle solaire
Controlite®, système intelligent de contrôle solaire, optimise la lumière naturelle en réglant la position de ses lames brise-soleil rotatives. Un capteur externe et interne détectent la position du soleil...
DANPATHERM K7, la façade isolante
Translucide, très isolant et apportant une lumière douce et diffuse grâce au traitement Softlite, Danpatherm K7 est le premier système constructif à double panneau prêt...
Danpalite, système constructif transparent
Système constructif transparent, léger et très simple à mettre en œuvre, Danpalite permet des applications créatives en façades et couvertures planes ou cintrées. Avec un poids de 4,9 kg/m², Danpalite...
Solution de Bardage Rapporté Ventilé
Nouveau : Danpalon® BRV, le Bardage Rapporté Ventilé étanche, esthétique et innovant. La solution pour l’habillage de l’isolation par l’extérieur. Disponible dans une palette de couleurs étendue, il apporte...
DANPALON®, système connectable translucide
Danpalon®, 1er système connectable en Polycarbonate offrant des solutions innovantes et flexibles pour bénéficier du confort de la lumière naturelle et d’une isolation thermique performante. Extrêmement...
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