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Everlite Concept Groupe Danpal conçoit et développe des systèmes en polycarbonate destinés à l’enveloppe et à l’aménagement des bâtiments. Ses solutions répondent aux besoins des professionnels pour la réalisation de façades, bardages, couvertures, auvents, protections solaires, cloisons et faux plafonds.

Spécialiste du panneau polycarbonate translucide Danpalon®, Everlite Concept Groupe Danpal associe apport de lumière naturelle, isolation thermique, résistance aux impacts, étanchéité et maîtrise des apports solaires. Ses systèmes s’intègrent aussi bien aux constructions neuves qu’aux projets de rénovation, notamment pour les bâtiments tertiaires, industriels, commerciaux, scolaires et sportifs.

Everlite Concept Groupe Danpal accompagne les architectes, prescripteurs, bureaux d’études et entreprises du bâtiment à chaque étape de leur projet. L’entreprise propose des services de prescription, d’étude, de calepinage, de chiffrage, de fabrication sur mesure, de livraison prête à poser, de formation et d’assistance au démarrage des chantiers.

Engagée dans une démarche environnementale, Everlite Concept Groupe Danpal développe des solutions légères, durables et recyclables visant à améliorer le confort lumineux et les performances énergétiques des bâtiments.



