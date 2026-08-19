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EVERLITE CONCEPT - Batiweb

EVERLITE CONCEPT

2-6 rue Condorcet
91350 GRIGNY
France
Site web de la marque

Everlite Concept Groupe Danpal conçoit et développe des systèmes en polycarbonate destinés à l’enveloppe et à l’aménagement des bâtiments. Ses solutions répondent aux besoins des professionnels pour la réalisation de façades, bardages, couvertures, auvents, protections solaires, cloisons et faux plafonds.

Spécialiste du panneau polycarbonate translucide Danpalon®, Everlite Concept Groupe Danpal associe apport de lumière naturelle, isolation thermique, résistance aux impacts, étanchéité et maîtrise des apports solaires. Ses systèmes s’intègrent aussi bien aux constructions neuves qu’aux projets de rénovation, notamment pour les bâtiments tertiaires, industriels, commerciaux, scolaires et sportifs.

Everlite Concept Groupe Danpal accompagne les architectes, prescripteurs, bureaux d’études et entreprises du bâtiment à chaque étape de leur projet. L’entreprise propose des services de prescription, d’étude, de calepinage, de chiffrage, de fabrication sur mesure, de livraison prête à poser, de formation et d’assistance au démarrage des chantiers.

Engagée dans une démarche environnementale, Everlite Concept Groupe Danpal développe des solutions légères, durables et recyclables visant à améliorer le confort lumineux et les performances énergétiques des bâtiments.


 

Produits de la marque

DANPALON® BRV

Le Bardage Rapporté Ventilé en polycarbonate alvéolaire qui habille rapidement et avec style vos façades Disponible en 9 teintes opaques et 20 teintes translucides, le Danpalon® BRV apporte esthétisme...

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