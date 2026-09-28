Le groupe achètera 60 GWh d’électricité renouvelable par an à TotalEnergies à partir d’avril 2027, pour cinq ans.

Saint-Gobain a conclu avec TotalEnergies un contrat d’achat d’électricité renouvelable de 60 GWh par an pour approvisionner ses sites industriels au Royaume-Uni. L’accord, qui entrera en vigueur en avril 2027, est prévu pour cinq ans.

Le contrat doit couvrir plus de 20 % de la consommation annuelle d’électricité de Saint-Gobain dans le pays, indique le groupe. L’approvisionnement sera associé à des certificats d’origine issus d’actifs locaux de production d’énergies renouvelables. Le groupe indique qu’il s’agit de son premier accord de ce type au Royaume-Uni.

Saint-Gobain achète depuis 2016 des certificats d’électricité renouvelable couvrant l’intégralité de sa consommation électrique britannique. Le nouvel accord ajoute ainsi un approvisionnement contractuel de long terme à ce dispositif.

« Cet accord, le premier de ce type dans le pays, constitue une étape importante dans la stratégie de décarbonation de Saint-Gobain. Il couvrira plus de 20 % de sa consommation annuelle d’électricité au Royaume-Uni, dans le cadre d’un engagement de long terme directement adossé à des certificats d’origine provenant d’actifs locaux d’énergies renouvelables, tout en contribuant à sa performance opérationnelle », affirme le groupe.

Saint-Gobain s'est engagé à atteindre zéro émission de carbone d’ici à 2050

Cette opération s’inscrit dans la trajectoire de décarbonation du groupe. « Saint-Gobain est engagé à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici à 2050. Réaliser cette ambition passe par la décarbonation des processus de production partout dans le monde. Grâce à ce contrat, Saint-Gobain au Royaume-Uni franchit une étape majeure vers cet objectif avec un approvisionnement fiable et continu en électricité renouvelable », explique David Molho, Directeur Général Adjoint, Directeur Général Région Europe du Nord.

Le groupe de matériaux de construction affirme avoir consommé 70 % d'électricité décarbonée en 2025, contre 39 % en 2021. Il a notamment « signé 25 contrats significatifs de fourniture d'électricité décarbonée dans 15 pays ».

Saint-Gobain a réalisé 46,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et emploie 162 000 personnes dans plus de 80 pays.