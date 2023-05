Firestone Building Products ELEVATE

Firestone Building Products dévoile sa nouvelle identité de marque en tant que membre de Holcim.

Firestone Building Products est fière d’annoncer aujourd’hui que la marque s’intègre totalement à la marque et l’identité Holcim, et devient la division Holcim Building Envelope de son département Solutions & Products.

La marque emblématique de Firestone, leader reconnu dans l’étanchéité de toitures, murs, sols et bassins, prend désormais le nom de Elevate™, qui symbolise l'engagement continu de Holcim de fabriquer des produits de qualité supérieure innovants en proposant des solutions de construction avancées. La gamme des solutions Holcim comprend des systèmes d’étanchéité de toitures, murs, sols et bassins pour des utilisations commerciales et résidentielles.

La division Building Envelope de Holcim regroupe plusieurs marques parmi les plus fiables et les plus qualitatives du secteur, notamment Gaco, GenFlex et Malarkey Roofing Products, ainsi qu'Elevate, la nouvelle marque des systèmes de toiture de Firestone.

« Au cours des 40 dernières années, Firestone s'est forgé une réputation de leader et d'innovateur dans le secteur du roofing. Aujourd'hui, nous officialisons les choses en unifiant l'héritage emblématique de Firestone Building Products avec la vision de Holcim pour le futur, qui consiste à accélérer la croissance écologique. », a déclaré Jamie Gentoso, Global head Solutions & Products pour Holcim. « Alors que nous ouvrons ce nouveau chapitre de croissance avec des marques de renom – d’Elevate à Malarkey – je m'engage à contribuer au succès de nos clients en mettant rigoureusement l'accent sur des solutions avancées, une qualité supérieure et l'innovation. »

Le savoir faire de Elevate :