HEXIS

Z.I. HORIZONS SUD
34110 FRONTIGNAN
France
BSOR20i

Film bâtiment ARGENT, aspect réfléchissant Film polyester métallisé couleur argent. Reflet miroir argent de l’extérieur et vue parfaite de l’intérieur. Les films HEXIS offrent une durabilité de 10 ans...

BSOR20x

Film bâtiment ARGENT, aspect réfléchissant Film polyester métallisé couleur argent. Reflet miroir argent de l’extérieur et vue parfaite de l’intérieur. Les films HEXIS offrent une durabilité de 10 ans...

BSE100i

Film sécurité bâtiment ARGENT, aspect réfléchissantCe film anti-rayures d'une épaisseur de 100 microns peut être utilisé sur des vitres de bâtiment. Il permet d'augmenter le temps d'efraction dans le cadre...

SUPTAC S5DEPM

Film vinyle aspect verre dépoli Ce film PVC convient parfaitement aux utilisations intérieures et extérieures. Idéal pour des applications originales sur verre (bureaux, vitrines…). Le S5DEPM protège...

