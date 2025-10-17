HEXIS
34110 FRONTIGNAN
France
Hexis films batiment
Le film de protection HEXIS BSOKR 20 X est spécialement étudié pour lutter contre la chaleur, l¹éblouissement et la décoloration dans les édifices vitrés. Ce traitement pour vitrages est garanti 10 ans...
BSOR20i
Film bâtiment ARGENT, aspect réfléchissant Film polyester métallisé couleur argent. Reflet miroir argent de l’extérieur et vue parfaite de l’intérieur. Les films HEXIS offrent une durabilité de 10 ans...
BSOR20x
Film bâtiment ARGENT, aspect réfléchissant Film polyester métallisé couleur argent. Reflet miroir argent de l’extérieur et vue parfaite de l’intérieur. Les films HEXIS offrent une durabilité de 10 ans...
BSE100i
Film sécurité bâtiment ARGENT, aspect réfléchissantCe film anti-rayures d'une épaisseur de 100 microns peut être utilisé sur des vitres de bâtiment. Il permet d'augmenter le temps d'efraction dans le cadre...
SUPTAC S5DEPM
Film vinyle aspect verre dépoli Ce film PVC convient parfaitement aux utilisations intérieures et extérieures. Idéal pour des applications originales sur verre (bureaux, vitrines…). Le S5DEPM protège...