Fabricant de portes d’entrée et de fenêtres en bois, PVC et alu, LEUL Menuiseries allie les technologies modernes au respect de la belle menuiserie sur-mesure en prêt à poser. Avec plus de 40 ans d’expérience, transmise de père en fils, ses performances vérifiables "cousues main" s'ajustent en permanence aux exigences des artisans menuisiers.

La recherche, le développement et la tradition l'aiguille continuellement vers l’intégration des nouveautés en matière de quincailleries, de produits verriers ainsi que vers le respect des certifications et des normes.