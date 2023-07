Agrafeuse pneumatique à couronne étroite MAX TA238B/18-16 par MAX EUROPE

Le MAX TA238B/18-16 est une agrafeuse pneumatique à couronne étroite de qualité professionnelle et haut de gamme. Le TA238B/18-16 peut être utilisé pour les encadrements de portes et de fenêtres, l'assemblage de panneaux et de moulures, les sous-planchers, l'assemblage d'armoires, les panneaux décoratifs en contreplaqué et autres travaux de finition intérieure, l'assemblage de meubles, la fixation de fond de caisses et fixations invisibles.

Avantages produit :