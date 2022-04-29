HN90F : un cloueur de 90mm haute pression puissant et léger
Cloueur HN90F : cloueur pneumatique haute pression de 90mm. Consommation d’air réduite de 15%.
Avantages produit :
- Rebonds quasi nul pour un meilleur confort lors de l’utilisation.
- Polyvalent il accepte les pointes liaisons platiques et fil soudé.
- Crochet rotatif avec réglage simple pour gaucher ou droitier.
- Embout pivotant 360 degrés pour une utilisation simple.
- Plateau réglable et inclinable pour une recharge toujours plus rapide.
- Capuchon antigel qui permet de travailler par tous les temps.
- Prise en main ergonomique.
- Le cloueur MAX HN90F est l’atout clé du charpentier et du couvreur sur leur chantier. Parfait pour la volige, le lattage mais aussi les panneaux ainsi que l’ossature bois et le bardage.
- Vous pouvez utiliser la plus part des pointes 16 degrés du marché de 45 à 90mm. Avec les pointes FAP de MAX vous pouvez aussi fixez l’acier sur le bois jusque 3,3mm.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poids : 2,6 Kg
Dimensions : 331(H)*126(l)*298(L)
Capacité : 300 Clous
Consommables : longueur 45-90 mm / diamètre : 2,5-3,8 mm
Application métal : Oui
Pression : 2 à 23 Bars
Coffret : Oui
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Applications :
Charpentes
Couverture
Ossature bois
Bardage
Fixation de montants
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Cloueur
- Afficher plus
