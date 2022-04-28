ConnexionS'abonner
Ligatureuse RB398S : faciliter vos travaux d'attaches de treillis soudés et de fers à béton

MAX EUROPE

Ligatureuse de barres d'armature jusqu'à 16 mm x 19 mm avec fil de 0,8 mm.

Avantages produit :

  • La ligatureuse fil simple la plus évoluée.
  • La RB398S peut nouer 3500 attaches par charge de batterie et jusqu'à 120 attaches par bobine de fil (sur barre d'armature de 13 mm x 13 mm).
  • Un bec large permet à la RB398S d'attacher jusqu'à des barres d'armature de 16 mm x 19 mm.
  • Un déverrouillage facile de l'engrenage de poussée ouvre sans effort les engrenages pour alimenter rapidement le fil lors du chargement de l'outil.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids : 2.4 kg
Dimensions : 300 mm(H) x 120 mm(W) x 352 mm(L)
Fixations minimales par bobine : 145
Fixations maximales par bobine : 265
Consommable : TW898 / TW898-PC / TW898-EG / TW898-S
Taille des barres d’armature applicables, 2 barres 10 x 10 - 16 x 19mm, 4 barres jusqu'à 13 x 13 x 13 x 13 mm
Fixation par charge : 5000
Vitesse de fixation : Approx. 1/2 sec
Temps de charge de la batterie : 65 minutes à pleine charge
Batterie : JPL91440A
Chargeur : JC925A

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Applications :
Radier
Dalles béton
Ferraillage ponts
Dallage industriel

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Tertiaire
Documentation

MAX EUROPE - Batiweb

Depuis 1942, MAX est reconnu, dans le monde entier, comme l'un des principaux fabricants d'outils...

45 ANTENNESTRAAT
1322AH ALMERE
Pays-bas

Plus d'informations


