Ligatureuse RB398S : faciliter vos travaux d'attaches de treillis soudés et de fers à béton

Poids : 2.4 kg

Dimensions : 300 mm(H) x 120 mm(W) x 352 mm(L)

Fixations minimales par bobine : 145

Fixations maximales par bobine : 265

Consommable : TW898 / TW898-PC / TW898-EG / TW898-S

Taille des barres d’armature applicables, 2 barres 10 x 10 - 16 x 19mm, 4 barres jusqu'à 13 x 13 x 13 x 13 mm

Fixation par charge : 5000

Vitesse de fixation : Approx. 1/2 sec

Temps de charge de la batterie : 65 minutes à pleine charge

Batterie : JPL91440A

Chargeur : JC925A