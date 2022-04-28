PJRC160N : Découpeuse de fers à béton et barres d'armatures
Découpeuse de fers à béton et de barres d'armatures jusque 16mm.
Avantages produit :
- Coupe l’acier en 3,3 secondes sans limaille.
- Lames de coupe reversible pour doubler la longévité jusque 3000 coupes.
- Avec les nouvelles batteries 5A, gagnez en autonomie sur vos chantiers et travailler plus longtemps.
- Tête rotative 360 degrés.
- Permet la découpe sans permis feu.
- La découpeuse de barres d’armature PJRC160N sera l’outil qu’il vous faut pour procéder aux coupes de fers à béton.
- Le PJRC160N coupe jusque du diamètre 16mm en quelques secondes sans étincelles ce qui vous permet de travailler sans permis feu.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poids : 7,6 Kg
Dimensions : 228(H)*100(l)*389(L)
Lame de coupe réversible
Autonomie : 314 coupes de 16 mm
Temps de charge : 45 Minutes
Vitesse : 3,3 Secondes par coupe
Rotation tête 360 Degrés
Coffret : Oui
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Applications :
Radier
Dalles béton
Ferraillage ponts
Dallage industriel
Familles d'ouvrage
- Génie civil
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Tertiaire
