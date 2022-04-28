ConnexionS'abonner
PJRC160N : Découpeuse de fers à béton et barres d'armatures

MAX EUROPE

Découpeuse de fers à béton et de barres d'armatures jusque 16mm.

Avantages produit :

  • Coupe l’acier en 3,3 secondes sans limaille.
  • Lames de coupe reversible pour doubler la longévité jusque 3000 coupes.
  • Avec les nouvelles batteries 5A, gagnez en autonomie sur vos chantiers et travailler plus longtemps.
  • Tête rotative 360 degrés.
  • Permet la découpe sans permis feu.
  • La découpeuse de barres d’armature PJRC160N sera l’outil qu’il vous faut pour procéder aux coupes de fers à béton.
  • Le PJRC160N coupe jusque du diamètre 16mm en quelques secondes sans étincelles ce qui vous permet de travailler sans permis feu. 

Caractéristiques techniques

Poids : 7,6 Kg
Dimensions : 228(H)*100(l)*389(L)
Lame de coupe réversible
Autonomie : 314 coupes de 16 mm
Temps de charge : 45 Minutes
Vitesse : 3,3 Secondes par coupe
Rotation tête 360 Degrés
Coffret : Oui

  • Normes CE

Divers

Applications :
Radier
Dalles béton
Ferraillage ponts
Dallage industriel

  • Génie civil
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Tertiaire
MAX EUROPE - Batiweb

Depuis 1942, MAX est reconnu, dans le monde entier, comme l'un des principaux fabricants d'outils...

45 ANTENNESTRAAT
1322AH ALMERE
Pays-bas

