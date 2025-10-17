Profiles Market

ConnexionS'abonner
32 avenue louis Pasteur
28630 GELLAINVILLE
France
Crée en 1998, PRODEX réalise l’extrusion  de profilés en  caoutchouc thermoplastique, PP-EPDM, 100% recyclable  pour le bâtiment, répondant aux exigences du CSTB, compatible avec les mastics silicone , le polycarbonate, et les vitrages autonettoyants de type Pilkilton Activ et Bioclean. Nous étudions en collaboration avec votre bureau d’études vos nouveaux joints, ou redessinons en fonction de vos croquis ou suivant vos échantillons.

Notre atelier d’outillage intégré réalise vos prototypes sous 3 semaines. Nous disposons d’un parc machines important nous permettant de produire des joint de 20 grammes à 12000 grammes par mètre. Nous différentes qualités d’élastomères sont réalisables en couleurs sur simple demande, nous disposons de plus de 40 colorants standards. Nous disposons d’un large catalogue de références standards livrables en petites et moyennes séries.

Les profilés

Réalisation de tous profilés caoutchouc sur plan, création de votre prototype sous 3 semaines à partir de votre échantillon ou en collaboration avec votre bureau d’études. Profilés de 20 grammes à 10 kilos....

Joints de rénovation

Catalogue de profilés standards pour la rénovation. Nous créons a partir d’un échantillon de vos anciens joints un nouveau modèle, délai court, petites et moyennes séries, des qualités parfaitement adaptées...

