Profiles Market

Crée en 1998, PRODEX réalise l’extrusion de profilés en caoutchouc thermoplastique, PP-EPDM, 100% recyclable pour le bâtiment, répondant aux exigences du CSTB, compatible avec les mastics silicone , le polycarbonate, et les vitrages autonettoyants de type Pilkilton Activ et Bioclean. Nous étudions en collaboration avec votre bureau d’études vos nouveaux joints, ou redessinons en fonction de vos croquis ou suivant vos échantillons.



Notre atelier d’outillage intégré réalise vos prototypes sous 3 semaines. Nous disposons d’un parc machines important nous permettant de produire des joint de 20 grammes à 12000 grammes par mètre. Nous différentes qualités d’élastomères sont réalisables en couleurs sur simple demande, nous disposons de plus de 40 colorants standards. Nous disposons d’un large catalogue de références standards livrables en petites et moyennes séries.





