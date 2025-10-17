Profiles Market
28630 GELLAINVILLE
France
Notre atelier d’outillage intégré réalise vos prototypes sous 3 semaines. Nous disposons d’un parc machines important nous permettant de produire des joint de 20 grammes à 12000 grammes par mètre. Nous différentes qualités d’élastomères sont réalisables en couleurs sur simple demande, nous disposons de plus de 40 colorants standards. Nous disposons d’un large catalogue de références standards livrables en petites et moyennes séries.
Les profilés
Réalisation de tous profilés caoutchouc sur plan, création de votre prototype sous 3 semaines à partir de votre échantillon ou en collaboration avec votre bureau d’études. Profilés de 20 grammes à 10 kilos....
Joints de rénovation
Catalogue de profilés standards pour la rénovation. Nous créons a partir d’un échantillon de vos anciens joints un nouveau modèle, délai court, petites et moyennes séries, des qualités parfaitement adaptées...
Les tags associés
- Joint
- Mousse
- Profile
- Mousse isolante
