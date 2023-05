SeCorrPhon AC 200 : Détecteur acoustique de fuites d'eau et corrélateur

Appareil combiné : Aquaphon A 200 et SeCorr C 200.

Les micros piézoélectriques filaires de qualité supérieure, avec une réponse en fréquence spécialement optimisée pour la recherche de fuites, et le traitement numérique du signal offrent des propriétés acoustiques exceptionnelles.

Grâce à l'excellente qualité sonore et à la réduction des bruits parasites, les résultats sont optimisés en cas d'intensité sonore très faible ou de bruit ambiant fort. Hydrophones disponibles.