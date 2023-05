BioControl : Analyseur de biogaz à poste fixe

Multitec® BioControl est un système professionnel analysant et surveillant de manière automatique la quantité et la composition du biogaz : il est économique, polyvalent et sûr.

Dans les sites de méthanisation agricoles, STEP, ISDND, la combinaison unique de l'unité à poste fixe et de l'analyseur de biogaz mobile permet un pilotage et une optimisation professionnels complets.