VT 460 : Gaz traceur

L'appareil de détection et de mesure de gaz VARIOTEC® 460 Tracergas a été développé spécialement pour la localisation de fuites sur conduites enterrées à l'aide de gaz traceur.

Une sélectivité incroyablement élevée à l'humidité et au méthane du capteur à semi-conducteur sensible à l’H 2, garantit des résultats absolument fiables et une résolution pouvant aller jusqu'à 0,1 p.p.m. H 2.