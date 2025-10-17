Pour obtenir une information de la part de la marque « SIFISA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SIFISA fait partie du groupe OPTIMUM SAS.

Située au cœur de la zone industrielle de l’Agropole au Passage d’Agen, l’usine OPTIMUM s’étend sur 17 000 m² et produit chaque année plus de 1,3 millions de portes de placard.

Tous nos produits bénéficient d’une garantie longue durée portant sur les composants mécaniques, pour une satisfaction SIFISA.

Nous nous engageons à offrir des portes de placards alliant qualité et design, grâce à une fabrication 100% française.

Nos produits sont testés selon des normes de fiabilité strictes afin de garantir leur longévité. Nous apportons une attention particulière aux mécanismes en mouvement qui sont les plus sollicités tout au long de la vie du produit.

Les portes de placard sont ensuite emballées individuellement avec des systèmes de protection étudiés et transportées debout pour éviter toute pression.

Nous bénéficions, pour l’ensemble de nos portes standard et sur mesure, de la certification PEFC et les panneaux que nous utilisons sont conformes à la réglementation E1.

Le savoir-faire de SIFISA :

PORTE DE PLACARD

SIFISA décrypte les tendances de la décoration et vous invite à découvrir ses 5 univers déco pour trouver le style qui vous correspond (ambiance industrielle, nature, nomade, arty et cocooning)

PORTE D’INTERIEUR

Optirail : porte coulissante en applique avec rail en aluminium et cache rail en MDF.

Optirail en aluminium : porte coulissante en applique avec rail et cache rail en aluminium.

Optinox : porte coulissante en applique avec rail inox apparent.

Bloc porte : bloc porte ajustable, pose par vissage invisible.

Rénove porte : changez votre porte sans travaux et sans démonter le bâti existant.

Paysager & Sésame : porte coulissante séparant deux pièces, avec ou sans rail au sol.

AMENAGEMENT

La gamme 2D Adjust : le dressing modulaire à composer et à ajuster selon vos envies.

La gamme 3D : le 100% sur-mesure de haute qualité.

Le Prisme : l'aménagement compact.

VERRIERE

La verrière d'atelier SIFISA répond à un mode de vie plus ouvert et plus lumineux. En jouant sur les espaces et les volumes, la verrière intérieure est la valeur sûre des constructions neuves et rénovations d’intérieur.

La verrière d'intérieur en aluminium SIFISA est fabriquée en France. Elle est composée de profils en aluminium sablé et de verres trempés 4 mm d'épaisseur.

SUNDOOR

Parce que vous offrir des solutions d’aménagements d’espaces toujours plus performantes est au cœur de nos préoccupations, nous vous présentons SUNDOOR, une innovation qui allie rangement et chauffage pour optimiser vos espaces de vie.

