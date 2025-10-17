Pour obtenir une information de la part de la marque « SWAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SWAL™ est l'inventeur mondial du système de profilés à pince pour plafond tendu et tissu tendu mural.

Nos produits permettent de remettre à neuf et de sublimer les intérieurs mais également les espaces publics (magasins, bureaux, espaces de réception, expositions et salons...). Notre philosophie : mettre tout en oeuvre pour la réussite de votre projet et vous apporter satisfaction.

Nous développons et fabriquons depuis plus de 35 ans des systèmes simples et efficaces à base de textile tendu pour la rénovation ou le neuf, en pose murale ou plafond. Bienvenue dans l'univers SWAL™, la qualité et l'expérience d'un vrai fabricant français !

