SWAL

ZA du Cantubas Rue des Mousseliniers
69170 TARARE
France
SWAL™ est l'inventeur mondial du système de profilés à pince pour plafond tendu et tissu tendu mural.

Nos produits permettent de remettre à neuf et de sublimer les intérieurs mais également les espaces publics (magasins, bureaux, espaces de réception, expositions et salons...). Notre philosophie : mettre tout en oeuvre pour la réussite de votre projet et vous apporter satisfaction.

Nous développons et fabriquons depuis plus de 35 ans des systèmes simples et efficaces à base de textile tendu pour la rénovation ou le neuf, en pose murale ou plafond. Bienvenue dans l'univers SWAL™, la qualité et l'expérience d'un vrai fabricant français !

  • Profilés de tension Clip SWAL™
  • Toile pour Plafond tendu SWALtex™
  • Film PVC SWALline™
  • Tissu Mural
  • Toile Imprimée SWALprint™
  • Toile Acoustique
  • Molletons Muraux SWALsoft™
  • Outils de Pose SWALaccessory™
  • Porte Capitonnée SWALor™
     

