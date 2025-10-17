SWAL
69170 TARARE
France
SWAL™ est l'inventeur mondial du système de profilés à pince pour plafond tendu et tissu tendu mural.
Nos produits permettent de remettre à neuf et de sublimer les intérieurs mais également les espaces publics (magasins, bureaux, espaces de réception, expositions et salons...). Notre philosophie : mettre tout en oeuvre pour la réussite de votre projet et vous apporter satisfaction.
Nous développons et fabriquons depuis plus de 35 ans des systèmes simples et efficaces à base de textile tendu pour la rénovation ou le neuf, en pose murale ou plafond. Bienvenue dans l'univers SWAL™, la qualité et l'expérience d'un vrai fabricant français !
Le savoir-faire de SWAL :
- Profilés de tension Clip SWAL™
- Toile pour Plafond tendu SWALtex™
- Film PVC SWALline™
- Tissu Mural
- Toile Imprimée SWALprint™
- Toile Acoustique
- Molletons Muraux SWALsoft™
- Outils de Pose SWALaccessory™
- Porte Capitonnée SWALor™
Toile murale acoustique & décorative
Absobstion optimale des bruits parasitaires. Toile grande largeur (5 m). Tissu à mailles de polyester enduit de polyuréthane. Sans PVC. Revêtement micro-perforé pour une excellente...
Molleton mural acoustique
Swal’acoustic : Molleton à haute performance acoustique (Testé en laboratoire). Pour une solution phonique discrète et peu coûteuse. Résistance au feu (classe M0,...
Toile étudiée pour plafond tendu à froid
SWALTEX, toile à mailles de polyester enduite de polyuréthane. Largeur 3,4 ou 5 mètres. La meilleure toile pour la pose de plafond tendu à froid. Classement anti-feu (M0, M1)....
Toile pour impression numérique
Le revêtement textile SWALTEX permet une impression textile optimale. Les couleurs sont vives, respectées. Rétractante. Aucun pli ne reste. Combiné avec le système de...
Profilés Universels pour toile tendue
Pour la pose de toile tendue. En PVC incassable. Rapidité, simplicité et solidité. Profilés Clip’Swal adaptables, flexibles, ultra-flexibles ou droit. Finition invisible...
