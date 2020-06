Tremco illbruck SAS

Nous sommes fabricant et fournisseur de produits d'étanchéité, de collage et de protection feu passive pour le bâtiment et l'industrie. Nous proposons nos produits et services par le biais de quatre marques fortes, qui ont chacune une gamme complète spécifique à leur segment d'activité : illbruck (étanchéité et collage pour les fenêtres, façades, intérieurs et extérieures), Nullifire (protection feu passive), Tremco (Revêtement pour sol, VI et VEC) et Pactan (solutions pour l'industrie)