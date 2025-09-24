ConnexionS'abonner
Fermer

REP PMCB : la menuiserie et le verre plat obtiennent la stabilité attendue

Recyclage
Par Marie Gérald
Publié le 24 septembre 2025
Mis à jour le 24 septembre 2025 à 17h21
Partager : 
Dans la REP Bâtiment, la définition du producteur est confirmée pour 2026. Les organisations de la menuiserie et du verre plat y voient un signal fort pour la filière recyclage.
© Adobe Stock
© Adobe Stock

Bonne nouvelle pour la filière menuiserie et verre plat : l’arrêté publié au Journal Officiel le 6 septembre 2025 confirme le maintien de la définition actuelle du « producteur » dans le cadre de la REP Bâtiment (PMCB).

Une clarification attendue, qui rassure les professionnels et consolide la dynamique de recyclage engagée depuis plusieurs années.

 

Une décision qui apaise le secteur

 

Dans le vaste chantier de refondation de la REP PMCB, l’OCAB (Organisme Coordinateur Agréé du Bâtiment) cherchait à préciser la notion de « metteur sur le marché ».

L’arrêté tranche : le producteur est bien le premier maillon de la chaîne, une définition simple et claire qui s’appliquera toujours en 2026 pour la famille 2d – menuiseries et parois vitrées.

Pour les organisations professionnelles du secteur – UFME, SNFA, CSFVP et UDTVP – c’est un soulagement. Elles saluent une décision qui va « dans le sens de la lisibilité » et qui permet de maintenir un système jugé efficace : un produit final avec une éco-contribution unique, sans complexité supplémentaire.

 

Un coup d’accélérateur pour l’économie circulaire

 

Au-delà de la clarté réglementaire, cette confirmation renforce la dynamique déjà engagée en matière de recyclage.

Les menuiseries et le verre plat font figure de bons élèves de l’économie circulaire, avec une filière organisée, performante et désormais citée en exemple par les pouvoirs publics.

Représentant près de 80 % du marché, les organisations professionnelles ont contribué à bâtir une filière structurée, où la collecte et le recyclage des produits sont devenus une réalité industrielle. 

 

Par Marie Gérald

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.