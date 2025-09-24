Dans la REP Bâtiment, la définition du producteur est confirmée pour 2026. Les organisations de la menuiserie et du verre plat y voient un signal fort pour la filière recyclage.

Bonne nouvelle pour la filière menuiserie et verre plat : l’arrêté publié au Journal Officiel le 6 septembre 2025 confirme le maintien de la définition actuelle du « producteur » dans le cadre de la REP Bâtiment (PMCB).

Une clarification attendue, qui rassure les professionnels et consolide la dynamique de recyclage engagée depuis plusieurs années.

Une décision qui apaise le secteur

Dans le vaste chantier de refondation de la REP PMCB, l’OCAB (Organisme Coordinateur Agréé du Bâtiment) cherchait à préciser la notion de « metteur sur le marché ».

L’arrêté tranche : le producteur est bien le premier maillon de la chaîne, une définition simple et claire qui s’appliquera toujours en 2026 pour la famille 2d – menuiseries et parois vitrées.

Pour les organisations professionnelles du secteur – UFME, SNFA, CSFVP et UDTVP – c’est un soulagement. Elles saluent une décision qui va « dans le sens de la lisibilité » et qui permet de maintenir un système jugé efficace : un produit final avec une éco-contribution unique, sans complexité supplémentaire.

Un coup d’accélérateur pour l’économie circulaire

Au-delà de la clarté réglementaire, cette confirmation renforce la dynamique déjà engagée en matière de recyclage.

Les menuiseries et le verre plat font figure de bons élèves de l’économie circulaire, avec une filière organisée, performante et désormais citée en exemple par les pouvoirs publics.

Représentant près de 80 % du marché, les organisations professionnelles ont contribué à bâtir une filière structurée, où la collecte et le recyclage des produits sont devenus une réalité industrielle.

Par Marie Gérald