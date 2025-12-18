REP bâtiment : l’éligibilité aux bonus sondée par l’UFME
Publié le 18 décembre 2025, mis à jour le 18 décembre 2025 à 9h36, par Virginie Kroun
Alors que la FFB - notamment celle d’Auvergne Rhône-Alpes - réclame une refonte du dispositif Responsabilité élargie du producteur Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (REP PMCB), l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) sort deux fiches techniques.
Leur but : « déterminer l’éligibilité de ses menuiseries aux bonus ». Pour rappel, l’intégration de matières premières issues du recyclage permet aux fabricants des éco-modulations ou des primes, variant selon les éco-organismes.
Le vitrage et le rPVC, les matières concernés
Des avantages décryptés par le groupe de travail environnement/recyclage de l’UFME, avec le groupe de travail PVC et certains éco-organismes. En résultent ces fiches, disponibles gratuitement sur le site Internet de l’union.
Ces supports se concentrent sur deux produits de la filière : le vitrage d’une menuiserie et la matière PVC recyclée (rPVC).
La première – intitulée FT 54 - affiche une méthodologie par laquelle le fabricant peut jauger l’éligibilité du vitrage à l’éco-modulation (calcul, documents à conserver…).
La seconde - FT 55 – liste les critères d’éligibilité aux bonus de Valobat et Ecomaison pour le rPVC, tout comme les modalités de calcul de taux matière requis. « Il permet de s’approprier les dispositifs et d’avoir en un coup d’œil la liste des justificatifs qui seront à fournir », précise l’UFME.
Par Virginie Kroun
