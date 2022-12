L’anti-pince doigts GAROMIN® - Sécurité et couleurs vives pour le bien-être des enfants

Le dispositif anti-pince doigts GAROMIN® est une solution éprouvée pour éviter, aux petits comme aux grands, une expérience douloureuse et des blessures graves. Avec ses 11 couleurs, le GAROMIN® renforce également tous les styles de décoration dédiés à l’enfance.

Se faire pincer ou se coincer les doigts dans une porte sont des accidents qui arrivent trop régulièrement. 10% des accidents domestiques sont causés par le pincement des doigts dans les portes. Quand ils se produisent sans conséquences, ils sont assimilés à l'apprentissage de l'enfance. Reste que pour les responsables des écoles, des crèches, des cantines, des ludothèques et dans tous les lieux fréquentés par des enfants, ce risque est beaucoup plus important : 75% de ces accidents laissent des séquelles, sans parler des douloureuses blessures occasionnées.



Pour faire face à ce réel danger, la société Wattelez a conçu le GAROMIN®, un ingénieux dispositif anti-pince doigts en élastomère souple, qui s'applique sans modifier les caractéristiques intrinsèques des ouvrants (portes, fenêtres, placards, etc).



Le GAROMIN® se fixe sur la porte et son bâti, pour qu'il soit impossible de glisser les doigts entre le panneau mobile et l'huisserie fixe, interdisant tout pincement accidentel lors de l'ouverture ou la fermeture. Deux profils spécifiques sont prévus : l'un pour le côté paumelles, l'autre pour la face opposée, permettant une ouverture jusqu'à 180°. Livrés avec deux rails de fixation, ils sont disponibles en 11 coloris et 4 hauteurs. Il existe un 3ème profil qui se fixe côté serrure.



Les 11 couleurs proposées (blanc, beige, jaune, rouge, bleu clair, bleu foncé, vert pomme, vert foncé, marron, gris et noir.) sont celles que l'on retrouve généralement en milieu scolaire et offrent de nombreuses possibilités de décoration très affirmées en renforçant, par exemple, une ambiance contrastée ou en se mariant avec les couleurs vives déjà utilisées.