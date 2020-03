Anti-vibratoires, ergonomie des sols, protection industrielle, des bâtiments, des personnes, enfants et personnes âgées, isolation et étanchéité, accessibilité, voirie et stationnement…

Depuis 1885, toute l’activité de l’entreprise Wattelez est centrée sur la protection des personnes, la protection des bâtiments et la protection industrielle. C’est avec un vrai sens de l’innovation que l’entreprise française fait un usage pertinent des matériaux souples. Que ce soit pour la prévention, la protection ou l’accessibilité, Wattelez l’élastomère industriel propose un grand nombre de produits qui allient technicité et sécurité.

Wattelez intervient pour prévenir et protéger des risques de chocs, de chutes et de vibrations.