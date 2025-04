Profilés terrasse extérieure : esthétiques, robustes et raffinés

Pensés pour protéger vos revêtements de sols en extérieurs, les profilés de terrasse DINAC constituent une solution élégante et robuste pour dalles d'extérieur. Disponibles en arrêts de cornière et arrêts droit, ils répondent aux exigences d'un trafic intense et représentent une solution complète pour habiller vos rêvetement extérieurs.

Pour s'intégrer parfaitement à l'ambiance de votre terrasse, nous mettons à disposition plusieurs finitions assorties à la pierre naturelle (travertin, granit, grès, …).

Matériaux (détail) :