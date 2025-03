560 PERFECT COLOR DESIGN : colle et joint de carrelage déco époxy de 1 mm à 20 mm de large

Type de produit : Colle et joint époxy décoratif pour carrelage

Largeur de joint : De 1 mm à 20 mm

Destination : Murs et sols, intérieur et extérieur

Compatibilité : Tous types de planchers chauffants

Résistance chimique : Très élevée

Résistance mécanique : Excellente

Facilité d'application : Ne creuse pas, nettoyage simple à l’eau froide

Aspect final : Lisse, esthétique

Remise en circulation piétonne : Dès 16 heures après application

Résistance à l’eau : Entre 3 et 7 jours selon l’usage

Coloris disponibles : 12 teintes tendance

Conditionnements : Seaux de 2 kg et 5 kg