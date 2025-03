630 SILICONE DESIGN : silicone neutre avec marquage CE sanitaire, façade et vitrage

Le 630 SILICONE DESIGN est un mastic silicone neutre hautes performances avec marquage CE, idéal pour les applications sanitaires, façades et vitrages. Parfait pour les murs intérieurs et extérieurs, il offre une excellente adhérence sans primaire sur de nombreux matériaux : béton, mortier, carrelage, verre, céramique, métal, bois, PVC.

Ce silicone décoratif multi-supports est sans odeur, non corrosif, et présente de très faibles émissions de COV (certifications A+ et EC1 Plus). Grâce à sa formule résistante aux moisissures, il convient parfaitement aux pièces humides comme les cuisines ou salles de bains.

Disponible en 12 coloris tendance, le 630 SILICONE DESIGN est conditionné en cartouche PCR de 300 ml (plastique recyclé).