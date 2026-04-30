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Alu tape : adhésif aluminium pour recouvrements

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URSA France
Alu tape : adhésif aluminium pour recouvrements - Batiweb

Adhésif aluminium pour le recouvrement entre les lés de CLADURSAPHONIC et les lèvres des plateaux :

  • Système d'étanchéité à l'air Gain de temps: déchirable à la main
  • Excellente durabilité: bonne résistante au vieillissement, à la température et à l'humidité
  • Système d'étanchéité à la vapeur d'eau

Fiche technique

Divers

Système d'étanchéité à l'air

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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