Carrier nomme Thomas Donato à la tête de son activité Climate solutions Europe
Spécialiste des solutions de chauffage, de climatisation et de réfrigération haute technologie, Carrier annonce la nomination de Thomas Donato au poste de président de son activité Climate solutions Europe. Celui-ci succède ainsi à Thomas Heim, qui quitte ses fonctions même si l'entreprise promet une période de transition assurée par le binôme.
Neuf ans au sein de l'entreprise Carrier
Monsieur Donato a déjà occupé le poste de directeur général de Bosch power tools et a exercé plusieurs fonctions de direction chez Bosch Rexroth, Rockwell automation et ABB. Dans le communiqué annonçant sa nomination, Carrier affirme que Thomas Heim a joué un rôle important, lors de ses neuf années passées dans l'entreprise, pour le rapprochement des activités de CVC de Viessmann climate solutions au sein du groupe.
En réaction à cette annonce, David Gitlin, le président-directeur général de Carrier, a salué la « contribution majeure » de Thomas Heim, tout en se disant « convaincu » de la capacité de Thomas Donato à accompagner Climate solutions Europe dans sa prochaine phase de croissance.
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