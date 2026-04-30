N III CORE I : panneau polystyrène extrudé lisse

Conductivité thermique W/(m.K) : 0,032

Classement feu (Euroclasse) : F

Tolérance d’épaisseur : T1

Contrainte en compression CS(10\Y) : ≥ 300

Stabilité dimensionnelle DS (70 ; 90) : < 5

Déformation sous charge et T° spécifiée DLT (2) : < 5

Fluage en compression CC : ( 2 / 1,5 / 50 ) 125 hors 30, 40, 80mm

Absorption d'eau à long terme par immersion totale WL(T) : ≤ 0,7

Absorption d'eau à long terme par diffusion WD(V) : ≤ 3

Résistance aux effets du gel/dégel : FTCD1

Classement pour application sous chape : De 30 à 60mm SC1 a2 Ch 80mm SC1 a3 Ch