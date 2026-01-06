Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

AMPEROS AC : intègre une prise invisible dans les meubles

Partager le produit
Blum France

Une énergie parfaitement dissimulée

AMPEROS AC est la solution à la fois élégante et pratique pour alimenter les appareils électriques dans le meuble. Grâce à la prise de courant intégrée, la source de courant est disponible là où elle est nécessaire, et ce de manière invisible, puisque le passage de câble est dissimulé sous un tiroir ou sous une tablette.

AMPEROS AC se combine parfaitement avec BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION ainsi que SERVO-DRIVE, et s’intègre facilement dans les systèmes coulissants MOVENTO et LÉGRABOX.

Le montage est effectué en quelques étapes, sans qu’aucune connaissance en électricité ne soit nécessaire. Même les meubles existants peuvent être équipés ultérieurement, à tout moment. 

AMPEROS AC garantit un rangement efficace

La prise intégrée permet de dissimuler en toute facilité et sans perte d’espace des appareils électriques dans des tiroirs ou des tablettes. Les plans de travail restent ainsi libres et le temps des enchevêtrements de câbles est désormais révolu.

C’est pourquoi AMPEROS AC est exactement ce qu’il faut pour tous ceux qui aiment que tout soit bien rangé.
Les meubles les plus épurés sont les plus beaux – et AMPEROS AC veille à ce que cela reste ainsi. En effet, grâce à la possibilité d’un montage ultérieur simple et rapide, les appareils électriques disparaissent en un clin d’œil tout en étant toujours à portée de main. 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Comptaible avec MOVENTO et LEGRABOX
Le montage s’effectue sans outils, à quelques manipulations près, en accrochant simplement le passage de câbles dans l’interface TIP-ON BLUMOTION de la coulisse.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Blum France - Batiweb

BLUM - La vision du mouvement parfait Fondée en 1952, Blum est une entreprise autrichienne familiale...

14 avenue du Trelod
74150 RUMILLY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.