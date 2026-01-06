AMPEROS AC : intègre une prise invisible dans les meubles

Une énergie parfaitement dissimulée

AMPEROS AC est la solution à la fois élégante et pratique pour alimenter les appareils électriques dans le meuble. Grâce à la prise de courant intégrée, la source de courant est disponible là où elle est nécessaire, et ce de manière invisible, puisque le passage de câble est dissimulé sous un tiroir ou sous une tablette.

AMPEROS AC se combine parfaitement avec BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION ainsi que SERVO-DRIVE, et s’intègre facilement dans les systèmes coulissants MOVENTO et LÉGRABOX.

Le montage est effectué en quelques étapes, sans qu’aucune connaissance en électricité ne soit nécessaire. Même les meubles existants peuvent être équipés ultérieurement, à tout moment.

AMPEROS AC garantit un rangement efficace

La prise intégrée permet de dissimuler en toute facilité et sans perte d’espace des appareils électriques dans des tiroirs ou des tablettes. Les plans de travail restent ainsi libres et le temps des enchevêtrements de câbles est désormais révolu.

C’est pourquoi AMPEROS AC est exactement ce qu’il faut pour tous ceux qui aiment que tout soit bien rangé.

Les meubles les plus épurés sont les plus beaux – et AMPEROS AC veille à ce que cela reste ainsi. En effet, grâce à la possibilité d’un montage ultérieur simple et rapide, les appareils électriques disparaissent en un clin d’œil tout en étant toujours à portée de main.