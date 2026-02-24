La FNTP et Valobat satisfaits de la refonte de la REP PMCB

Les réactions affluent chez les acteurs du bâtiment, après les annonces du gouvernement concernant la refonte de la REP PMCB. Du côté de la FNTP et de Valobat, la nouvelle est accueillie positivement.

Après la publication de la feuille de route pour la refonte de la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction bâtiment (REP PMCB ou REP Bâtiment), les réactions affluent.

À la suite de l'Unicem, c'est au tour de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et de Valobat de donner leur point de vue.

La FNTP applaudit la refonte d'un dispositif « qui ne fonctionnait pas »

Du côté de la FNTP, on salue les annonces de Mathieu Lefèvre, ministre de la Transition écologique. Mais elle se dit « attentive » à l'application réelle de ces annonces, et accorde « une attention particulière sur ses modalités de financement et de mise en œuvre, afin d’éviter toute dérive inflationniste ou toute contribution durable déconnectée des responsabilités effectives des acteurs économiques concernés ».

Et la Fédération critique la récurrence des problèmes qu'elle attribue à la REP PMCB : « complexité, inflation des coûts, absence de reprise sans frais des déchets tirés sur l'ensemble du territoire ».

« Le Gouvernement a eu le courage de remettre à plat un dispositif qui ne fonctionnait pas », souligne Alain Grizaud, président de la FNTP. « L’enjeu est maintenant clair : assurer la mise en œuvre opérationnelle de ces annonces, en lien avec les acteurs économiques concernés. La nouvelle REP PMCB doit être simple, efficace et soutenable pour répondre aux attentes des entreprises et des collectivités territoriales. »

Valobat juge la refonte « cohérente »

La refonte de la REP Bâtiment est aussi saluée par l'éco-organisme Valobat, qui la juge « claire, cohérente, économiquement viable et pérenne ». Selon lui, la publication des intentions du gouvernement permet de « restaurer un climat de confiance ».

« Valobat se tient disponible pour poursuivre les travaux, plusieurs points devant encore être clarifiés afin de garantir une mise en œuvre pleinement opérationnelle et juridiquement sécurisée sur le terrain », affirme Hervé de Maistre, président de Valobat.

« Valobat est d’ores et déjà engagé dans cette phase de transition et se mobilise aux côtés de tous ceux qui œuvrent à la construction de ce nouveau cadre. Construire une REP plus efficace, plus responsable et plus au service de la transition écologique est un effort collectif. Valobat sera au rendez-vous ! »