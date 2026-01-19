Silence… ça tourne ! Dans les coulisses de Blum pour EUROBOIS

En avant-première : le système pocket REVEGO

Cette année, Blum France invite les visiteurs à pénétrer un univers où innovation, précision et design s’assemblent. L’expérience mettra en lumière le système pocket REVEGO : une solution ingénieuse qui ouvre de nouvelles perspectives d’aménagement.

Dès l’entrée, un parcours scénarisé guidera les visiteurs à travers les étapes clés du processus de fabrication : conception, assemblage, réglages, cas d’applications… Une expérience unique pour comprendre le fonctionnement du produit REVEGO dans les moindres détails.

Les équipes Blum présenteront également l’ensemble des services et outils d’accompagnement, pensés pour simplifier le travail des professionnels au quotidien.

Le clou du spectacle : des idées de meubles intégrant REVEGO. Un linéaire de cuisine qui occupe toute la hauteur de la pièce, un coin bar élégant ou un meuble bas monté sur plan de travail dédié au café, Blum souhaite montrer comment REVEGO répond aux tendances perceptibles dans l’aménagement des intérieurs. Les applications concrètes exposées pourront en outre être utilisées de manière créative pour toutes sortes de projets. L’imagination n’a plus de limites !

Des jeux concours exclusifs… avec un lot d’exception !

Pour la première fois, Blum organise un grand jeu concours sur son stand et propose de remporter une MINIPRESS top et ses accessoires, d’une valeur de plus de 15 990 €.

Mais ce n’est pas tout :

→ Une animation quotidienne mettra en jeu un ECODRILL, le célèbre gabarit de perçage pour charnières Blum et son lot de charnières noir onyx.

Une occasion unique de s’équiper et de faciliter la mise en oeuvre de ses projets.

À la rencontre des acteurs de l’entreprise

Blum France dévoilera un stand qui dépasse largement la simple présentation de produits. Inspiré de l’univers du cinéma, il offre une véritable immersion dans les coulisses de l’entreprise, où se révèlent à chaque étape ses services, son sens de la proximité et son savoir-faire.

Sous les projecteurs, les équipes Blum France forment un casting d’experts pleinement mobilisés au service des utilisateurs des solutions Blum.

Des équipes sédentaires : administration des ventes, marketing, support technique et formation, logistique aux Responsables Technico-Commerciaux présents sur tout le territoire, chacun joue un rôle clé dans ce scénario collectif, alliant expertise de terrain, proximité, réactivité et suivi personnalisé, pour offrir une expérience client digne d’une production hollywoodienne.

Jean-Baptiste Poncin, Directeur Commercial Blum France, précise : « Cette édition d’EUROBOIS illustre la cohérence de notre approche : innovation maîtrisée, services renforcés et accompagnement de proximité. Inviter nos visiteurs dans les coulisses Blum, c’est mettre en lumière ce qui fait notre force : la qualité de notre offre et l’engagement de nos équipes partout en France. »

Ensemble, en mouvement pour demain

Blum France perpétue son engagement en consacrant un espace entièrement dédié à la durabilité au sein de son stand. Ce corner a pour objectif de mettre en lumière les actions concrètes engagées par l’entreprise en faveur du développement durable.

Blum agit concrètement dans plusieurs domaines clés : recyclage des matières premières, promotion de l’économie circulaire, préservation de la biodiversité, transports respectueux de l’environnement, bien-être des collaborateurs et bien d’autres... Ces engagements s’articulent autour des 17 objectifs mondiaux du développement durable, illustrant la volonté de l’entreprise de contribuer activement à un avenir plus responsable. Quelques chiffres clés :

70 000 tonnes de CO 2 sont économisées grâce au tri sélectif de l’acier.

sont économisées grâce au tri sélectif de l’acier. 60% des énergies utilisées sur les sites de production autrichiens sont d’origine renouvelable.

97% des emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.

96% du volume de déchets sur les sites de production autrichiens est recyclé et réintégré dans l’économie circulaire.

Fort de deux rapports de durabilité publiés, Blum se distingue par la transparence et la portée de ses actions en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). À travers ce nouvel espace, enrichi de témoignages, de supports pédagogiques et d’échanges directs, l’entreprise souhaite partager sa vision d’un progrès responsable, réfléchi et co-construit avec l’ensemble de ses parties prenantes.

Venez découvrir cet espace dédié à la durabilité, pour échanger, apprendre et contribuer ensemble à un futur plus durable.

Pourquoi visiter le stand Blum France ?

Vivre une expérience immersive et interactive, qui révèle les coulisses de l’organisation et la valeur ajoutée du service Blum.

Comprendre comment chaque équipe contribue à l’expérience client, de la conception à la livraison.

Rencontrer les Responsables Technico-Commerciaux et les équipes supports, présents pour partager conseils, expertise et solutions sur mesure.

En un mot : Blum France transforme la visite du salon en véritable immersion dans son univers, où innovation, expertise et proximité se rencontrent pour offrir un accompagnement complet et sur-mesure aux professionnels de l’ameublement.

