Anti-coulures de façades "PAF"

Système complet permettant l'écartement des eaux de ruissellement en façade, en nez de dalle et balcons. Il protège les revêtements de peinture, évitant ainsi les salissures et les coulures disgracieuses.

Trois accessoires préfabriqués (pièces de jonction, pièces d'angles et abouts de finition) complètent le système. La mise en oeuvre des accessoires est indispensable au bon fonctionnement du système.

Existe en alu incolore réf 2880 et alu laqué blanc 9010 réf.2881