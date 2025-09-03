ConnexionS'abonner
Fermer

Anti-coulures de façades "PAF"

ROMUS
Partager : 

Système complet permettant l'écartement des eaux de ruissellement en façade, en nez de dalle et balcons. Il protège les revêtements de peinture, évitant ainsi les salissures et les coulures disgracieuses.

Trois accessoires préfabriqués (pièces de jonction, pièces d'angles et abouts de finition) complètent le système. La mise en oeuvre des accessoires est indispensable au bon fonctionnement du système.

Existe en alu incolore réf 2880 et alu laqué blanc 9010 réf.2881

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.