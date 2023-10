Décolleuse autotractée "Liberco"

Décolleuse autotractée pour déposer les revêtements de sol souples les plus durs, tels que les sols collés, les moquettes, les PVC, le linoléum et les surfaces sportives en dalles ou en lés. Un design compact pour accéder facilement aux espaces étroits et une conception ergonomique pour réduire la fatigue de l’opérateur.

L’oscillation de la lame garantie l’efficacité de la dépose pour les matériaux les plus dures.