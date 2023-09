Appréhender les enjeux des transitions numérique et énergétique dans le bâtiment - Introduction au SMART pour la maîtrise d’ouvrage - SMART3

Catégorie : Formation continue

Internet, objets connectés, intelligence artificielle, big data… la révolution numérique et les technologies qu’elle engendre ouvrent de multiples gisements de possibilités. De nombreux secteurs économiques les utilisent pour repenser leurs modèles et réinventer les usages. Celui de la construction et du bâtiment n’échappe pas à cette tendance massive : il s’agit aujourd’hui plus que jamais de saisir les opportunités qu’offre le numérique, véritable outil de performance, de croissance et de satisfaction pour les utilisateurs.



Les bâtiments connectés et communicants sont désormais valorisés, en attestent les entreprises qui recherchent de plus en plus ces actifs : 46% des entreprises sont prêtes à payer une prime de 10% pour un bâtiment intelligent entièrement connecté ; par ailleurs, dans un immeuble non serviciel, le taux moyen d'occupation en Ile-de-France est de 40 %, alors qu’il est de 65 % dans un immeuble serviciel.



Cette formation propose d’approfondir ce que signifie un bâtiment connecté et communicant, à travers les thèmes du Label R2S-Ready2Services ainsi que d’étudier la maitrise et la flexibilité énergétique des bâtiments : définition, enjeux, comment la mettre en place, et pour quels bénéfices ?. L’objectif n’est pas de former des spécialistes techniques, mais de comprendre les principales caractéristiques qui définissent ce type de bâtiment et quelles sont les solutions à mettre en place pour se faire.



Objectifs :

Appréhender les enjeux des transitions numérique et énergétique dans le bâtiment.

Diplôme préparé : Autre Thème : Smart Building et Smart City Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage, Architectes, Facility Manager, Energy Manager, Constructeur de maisons

Programme :