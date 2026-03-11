APPUI SIEL : appui H à pose simplifiée

Breveté par Lib Industries, l’appui de fenêtre H est un élément fort de l’esthétique des façades. Grâce à sa forme en H, il simplifie et sécurise une phase importante des chantiers.

Posé sans encastrement dans la maçonnerie, l'appui H offre un gain de temps lors de la mise en œuvre. En zone parasismique, il n'y a plus d'attaque des chaînages en béton armé autour des ouvertures.

La présence de poignées de préhension permet une manipulation et une pose plus simple et plus sûre. L’appui H s’insère directement dans l’ouverture en respectant intégralement les DTU maçonnerie, menuiserie et les normes parasismiques.

Réalisé à partir d’une belle matière au grain très fin, cet appui de fenêtre est disponible en blanc.

Il se distingue par sa forme à la fois simple et très présente, avec un beau débord en carré et un fini impeccable.

Idéal en architecture traditionnelle ou contemporaine, il offre une parfaite esthétique de l’ouvrage et assure une économie sur le coût en œuvre.