CILAO : dalles drainantes

LIB INDUSTRIES

Les dalles drainantes Cilao de Lib Industries, sont utilisées pour les zones de stationnement privés ou publiques, essentiellement.

Le matériau drainant comblant les vides favorise l’infiltration des eaux pluviales sans ruissellement lors de fortes précipitations et limitent ainsi les inondations.

Il est également possible de mettre en place des végétaux dans les vides.

C’est une dalle légère dont la pose est mécanisable. (Disponibles région Hauts de France, Occitanie et PACA)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Solution globale alliant les contraintes environnementales aux aménagements urbains.
Pose sur fondations drainantes et lit de sable
Dimensions 50x33x9 cm et 50x30x10 cm
Poids 111 kg/m² et 120 kg/m² suivant l’épaisseur

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
LIB INDUSTRIES - Batiweb

Lib Industries : La préfabrication d’éléments en béton et la transformation...

57 IMPASSE DE LA BEGUDE - CS 90003
30210 VERS PONT DU GARD
France

Plus d'informations


