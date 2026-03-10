CILAO : dalles drainantes

Les dalles drainantes Cilao de Lib Industries, sont utilisées pour les zones de stationnement privés ou publiques, essentiellement.

Le matériau drainant comblant les vides favorise l’infiltration des eaux pluviales sans ruissellement lors de fortes précipitations et limitent ainsi les inondations.

Il est également possible de mettre en place des végétaux dans les vides.

C’est une dalle légère dont la pose est mécanisable. (Disponibles région Hauts de France, Occitanie et PACA)