CILAO : pavés poreux
Les pavés poreux Cilao de Lib Industries, sont utilisés pour les zones de stationnement privés ou publiques, essentiellement mais aussi sur les trottoirs, esplanades etc…
Les pavés poreux favorisent l’infiltration des eaux pluviales sans ruissellement lors de fortes précipitations et limitent ainsi les inondations.
En coloris clair, ils permettent de réduire les ilots de chaleurs. (Disponibles région Hauts de France uniquement)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Solution globale alliant les contraintes environnementales aux aménagements urbains.
Pose sur fondations drainantes et lit de sable
Dimensions 20x20x8 cm et 10x20x8 cm
Poids 180 kg/m²
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
