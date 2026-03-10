CILAO : pavés poreux

Les pavés poreux Cilao de Lib Industries, sont utilisés pour les zones de stationnement privés ou publiques, essentiellement mais aussi sur les trottoirs, esplanades etc…

Les pavés poreux favorisent l’infiltration des eaux pluviales sans ruissellement lors de fortes précipitations et limitent ainsi les inondations.

En coloris clair, ils permettent de réduire les ilots de chaleurs. (Disponibles région Hauts de France uniquement)