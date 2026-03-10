Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

CILAO : pavés poreux

Partager le produit
LIB INDUSTRIES

Les pavés poreux Cilao de Lib Industries, sont utilisés pour les zones de stationnement privés ou publiques, essentiellement mais aussi sur les trottoirs, esplanades etc…

Les pavés poreux favorisent l’infiltration des eaux pluviales sans ruissellement lors de fortes précipitations et limitent ainsi les inondations.

En coloris clair, ils permettent de réduire les ilots de chaleurs. (Disponibles région Hauts de France uniquement)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Solution globale alliant les contraintes environnementales aux aménagements urbains.
Pose sur fondations drainantes et lit de sable
Dimensions 20x20x8 cm et 10x20x8 cm
Poids 180 kg/m²

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

LIB INDUSTRIES - Batiweb

Lib Industries : La préfabrication d’éléments en béton et la transformation...

57 IMPASSE DE LA BEGUDE - CS 90003
30210 VERS PONT DU GARD
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.