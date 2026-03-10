HYDROCYL : structure réservoir
Une solution en structure réservoir :
HYDROCYL est une structure réservoir composée de cylindres creux en béton préfabriqué (L : 80 mm - Ø : 80 mm)
Lors d’une forte pluie, la structure réservoir assure les 3 fonctions hydrauliques suivantes :
- Absorption des eaux précipitées
- Stockage temporaire
- Restitution du volume stocké à faible débit contrôlé
- Capacité d’absorption de 600 litres par mètre cube grâce à un écoulement multidirectionnel.
- Produit breveté - Innovation du CERIB (Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Béton).
- Une capacité d’absorption exceptionnelle grâce à un écoulement multidirectionnel.
- Cette structure convient pour les voiries piétonnes et les voiries circulées.
Grâce au matériau béton, Hydrocyl offre de réelles garanties de durabilité :
- Matériau non gélif
- Inertie à la nature chimique des eaux de ruissellement
- Risque de colmatage nul (compte-tenu de la valeur élevée de l’indice de vide)
Le béton est un matériau naturel, faible consommateur d’énergie et entièrement recyclable.
Compte tenu de sa forte capacité de stockage, HYDROCYL autorise un faible décaissement avec des déblais en volume limité.
HYDROCYL permet le contrôle des eaux en sortie.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Cylindres creux en béton préfabriqué
Poids : 1 tonne/m3
Dimensions : Longueur 80 mm – Ø 80 mm
Conditionnement : vrac
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
