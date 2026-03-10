Podcast
CILAO : pavé drainant

LIB INDUSTRIES

Les pavés avec écarteurs intégrés de Lib Industries, sont utilisés pour les zones de stationnement privés ou publiques, essentiellement.

Ils permettent une pose à joints larges favorisant l’infiltration des eaux pluviales sans ruissellement lors de fortes précipitations et limitent ainsi les inondations.

Robustes et résistants, les pavés drainants Cilao possèdent des ergots de centrage facilitant l’alignement des pavés lors de la pose. 

De dimensions 20x20x8 cm, avec des écarteurs de 15 mm et 30 mm, ces pavés sont faciles à poser sur fondations drainantes et lit de sable. (Disponibles région Hauts de France, Occitanie et PACA)

Caractéristiques techniques

Pavé drainant Cilao avec écarteurs de 1.5 cm ou 3 cm
Solution globale alliant les contraintes environnementales aux aménagements urbains.
Pose sur fondations drainantes et lit de sable
Dimensions 20x20x8 cm
Poids 142 kg/m²

  • Aménagement urbain
LIB INDUSTRIES - Batiweb

Lib Industries : La préfabrication d’éléments en béton et la transformation...

57 IMPASSE DE LA BEGUDE - CS 90003
30210 VERS PONT DU GARD
France

